Samsung abre sus puertas: así conviven humanos y brazos mecánicos

Entretenimiento y máquinas

A la distancia se distingue la planta gracias al gran letrero de la marca sobre el fondo blanco de una de sus naves y una nube de vapor que emana de otra. Al llegar a la entrada principal, una descubre que la fábrica no solo alberga oficinas y líneas de producción. Para dar la bienvenida hay un showroom en el que se exhiben algunos de los electrodomésticos que ahí se producen, unos siete refrigeradores, lavadoras y secadoras de sus últimas líneas.

También hay un cine en el que organizan tardes de películas para los trabajadores y sus familias o se ocupa como foro para charlas. A un lado está el comedor donde diariamente se surten aproximadamente 2,800 comidas y, por supuesto, hay platillos coreanos.

En estas zonas se nota que el edificio lleva operando 15 años, lo delatan los colores en los muros, el plafón cuadriculado y el piso pasado de moda, pero en la línea de ensamblaje la historia es otra.

El orgullo de la compañía es la optimización de sus procesos y su foco en la producción de “alta tecnología”. “La unidad (de Querétaro) juega un papel crucial en el objetivo de Samsung de democratizar la inteligencia artificial con IA para todos”, apuntó Jin Kong.

Recién se cruzan los arcos hacia las naves de producción, el ruido de la maquinaria inunda el lugar, se ve a los brazos mecánicos alzar de forma sincronizada cascarones metálicos que se convertirán en electrodomésticos. Los empleados están uniformados y algunos portan trajes especiales para la estática, pero como visitante no se requiere más que seguir las instrucciones de seguridad.

(Foto: Cortesía)

Hacia donde se voltee hay bandas transportadoras. Llevan el esqueleto de los artículos, los unen a los cuerpos mecánicos, si es necesario las partes se sueldan pero hay otras que entran a presión.

Por los pasillos circulan robots de distintos tamaños que trasladan piezas de un lado a otro, a éstos los acompaña una melodía para que los empleados -y descuidados ajenos al espacio- los escuchen y abran paso; pero si no sucede, no atropellan, se detienen frente al obstáculo y no dejan de sonar hasta llamar su atención.

Para aumentar su producción, en la planta se han sustituido labores humanas con vehículos guiados automáticamente (AGV), robots industriales de alta precisión y herramientas de control de calidad, como cámaras que ayudan a corregir la posición de las piezas, identificar materiales, colores, e incluso un cuarto dotado de IA que toma lectura del ruido que hacen las lavadoras.

En el caso de los refrigeradores, más del 50% de la línea está automatizada, mientras que para las lavadoras y secadoras está por encima del 40%.

(Foto: Cortesía)

Además, hay un enfoque de fabricación de electrodomésticos eficientes e inteligentes, es decir que las máquinas ya dotadas de IA para sus funciones fabrican aparatos también con estos principios. Los refrigeradores, por ejemplo, utilizan paneles aislantes al vacío, que han mejorado su eficiencia energética en aproximadamente un 20%.

Otra forma de combinar la tecnología con la optimización energética es la conectividad de los electrodomésticos a la plataforma SmartThings, que es la app de la compañía que permite controlarlos desde el celular. La mayoría de los productos fabricados en Querétaro cuentan con esta tecnología.