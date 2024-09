En medio de la crisis, la industria del gaming busca un nuevo modelo de negocio

El 2024 ha sido un año crítico para la industria del gaming. Los despidos masivos, los cierres de estudios y las huelgas en contra del uso de la Inteligencia Artificial generativa han marcado un camino que parece llevar al Game Over; sin embargo, especialistas afirman que es un periodo que cambiará el modelo de negocios en el gaming en favor de los indies.

Durante 2023 se registraron alrededor de 10,500 trabajadores despedidos en la industria del videojuego, algo que en cierta medida se vio enmascarado por la cantidad de grandes lanzamientos a lo largo del año, como Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom, Starfield, Marvel’s Spider-Man 2 o Alan Wake II, entre otros juegos.

No obstante, el 2024 no ha tenido la misma cantidad de estrenos de alto perfil y, además, el ritmo de despidos ha sido mayor. En lo que va del año, la plataforma Game Industry Layoffs ha registrado que 12,700 personas han sido afectadas por los múltiples recortes.