En Echoes of Wisdom, Zelda revoluciona su propia leyenda

Aunque en un principio se pensó que Link sería el personaje principal, las condiciones del contexto (un reino destruido) determinaron que el paso natural era Zelda y desde un inicio, el juego deja en claro que las bases que se construyeron en la historia de las dos dimensiones se iban a romper.

Zelda rompe el molde

En los primeros minutos del juego, el jugador toma el papel de Link y para quienes han estado familiarizados con la franquicia desde los primeros juegos se puede dar cuenta que el concepto no cambia demasiado; sin embargo, considero que fue una decisión para hacer notar la revolución que representa Zelda para los juegos en dos dimensiones.

Tanto Breath of the Wild como Tears of the Kingdom llegaron para marcar un antes y un después en las tres dimensiones e incluso la historia del gaming, debido a que pusieron a la creatividad y la libertad como puntos centrales.

Para lograr transmitir esta idea, en Echoes of Wisdom Zelda debe escapar de una prisión gracias a un nuevo personaje mágico, llamado Tri, y su cetro, que le da el poder de reproducir objetos y utilizarlos a su favor, desde una mesa hasta un enemigo para que pelee sus batallas.

Es especialmente significativo que hayan utilizado la salida de una cárcel para transmitir la idea de libertad que trae este juego a las dos dimensiones, algo que marca una evolución en el concepto “clásico” de la franquicia.

Para esta historia, Zelda debe recorrer todo mapa de Hyrule para ir cerrando las brechas, pero es importante señalar que no hay un orden específico y ni siquiera una forma única de resolver los acertijos que el jugador se va encontrando, algo que Echoes of Wisdom retomó tanto de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, pero también de A Link Between Worlds, un juego de 2013 que marcó el inicio de la gran revolución de The Legend of Zelda.

La réplica es la mecánica principal que se va a emplear en todo, pero eso no quiere decir que sea algo repetitivo, pues cada uno de los objetos del mapa tiene una característica diferenciadora y unos te permitirán combatir enemigos, mientras que otros superar un nivel, todo depende de la creatividad del jugador.

Por otra parte, la vinculación con objetos es la segunda gran herramienta, pues esta te permitirá mover elementos pesados que de otra forma no sería posible o replicar el movimiento de otros para alcanzar lugares elevados.

Si bien se trata de un juego en donde dispones de una gran cantidad de objetos para utilizar, el menú de selección es una de las principales fallas, pues después de copiar una gran cantidad de elementos es fácil perder de vista algunos y, por mera comodidad, utilizar sólo unos pocos para una gran parte del juego.