¿La CDMX es la capital de la IA en Latam? Esto dicen los expertos

La especialista apuntó que en la capital del país se concentran varios factores que hacen de ésta un escenario ideal para los nuevos negocios: el boom generalizado que vive la IA, emprendedores “de antaño” con experiencia para asesorar el camino, grandes tecnológicas que ya generaron talento, infraestructura como internet rápido, vuelos de conexión con otras ciudades importantes a diario y fondos de capital preparados para invertir.

La premisa de la fortaleza de México, de cara al desarrollo de IA, también ha sido abordada por algunas consultoras, IDC apunta que de las inversiones en Tecnologías de la Información (TI) en México, 47% del crecimiento corresponde al desarrollo de IA.

Para la economía mexicana el emprendimiento es crucial, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país hay más de 4.5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), de las que depende el 72% de los empleos.

Para Manolo Atala, cofundador y CEO de Fairplay, parte de lo que hace a México un lugar ideal para invertir es su posición geopolítica y conexión con Norteamérica, algo que le permitirá seguir creciendo en los próximos “50 años”, además aseguró que en el país han surgido muchas necesidades aún sin atender que los nuevos emprendedores pueden aprovechar.

Durante el evento se apuntó la particular oportunidad que existe para emprender en tecnología, una rama que fácilmente puede relacionarse a muchos negocios debido a la acelerada adopción tecnológica en los negocios.

Ésta no es una característica particular de México, a nivel mundial el potencial de las tecnológicas ha sido evidente. El informe Digital Progress and Trends Report 2023, elaborado por el Grupo Banco Mundial, entre abril de 2020 y diciembre de 2022, señala que el porcentaje de microempresas que invirtió en soluciones digitales se duplicó de 10% a 20%, mientras que en el caso de compañías grandes, el porcentaje se triplicó y pasó de 20% a 60%.

Además, México se mantiene con una perspectiva positiva por el fenómeno del nearshoring. La consultora IDC proyecta un alza de las TI en el sector privado de 11% anual sostenido para el periodo de 2025 a 2027.

Desde la visión de Marlene Garayzar, cofundadora de Stori, los emprendedores mexicanos además están creando negocios que no solo solucionan necesidades en México, sino que pueden trascender fronteras con sus ideas.

Sin embargo, para Daniel Vogel, presidente y cofundador de Bitso la visión de emprender no tiene que estar sujeta a salir del país, pues considera que los problemas a atender en México son “muy profundos por resolver”.

“No necesariamente el éxito es que Stori, Bitso o Fairplay, puedan abrir sus empresas en África o en Asía; creo que es más si podemos profundizar esa oportunidad entre los mercados emergentes”, concluyó Vogel.