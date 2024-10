Las Nenis: revolucionan la economía y aceleran los pagos electrónicos

“Yo suelo hacer mis entregas en el Metro de la CDMX o en puntos intermedios, por eso trabajo más con efectivo y transferencias. Con las transferencias, me las hacen antes de la entrega, así aseguro la venta y que la persona va a llegar a nuestro encuentro. El efectivo no me gusta tanto porque no me gusta ir cargando dinero y luego hay que llevar cambio pero lo utilizo porque algunos clientes así lo requieren”, comentó.

Pese a que Tania prefiere evitar el efectivo, en México éste sigue siendo el método de pago preferido. El Banco de México (Banxico) apunta que 90% de la población usa efectivo, 16% emplea tarjetas de débito, 4% tarjetas de crédito, 2% pago electrónico o transferencia y solo 0.3% usa el Cobro Digital (CoDi).

Respecto a la adquisición de la terminal de pago de Tania, señala que es una de Clip, con la que lleva menos de un año.

“Creo que me costó como 200 pesos comprar la terminal de Clip y está bien porque no pago renta mensual ni nada. La uso más en bazares o lugares donde sé que sí o sí habrá tarjetas. Para las entregas personales no la suelo ofrecer porque hay una comisión cuando la uso de 3.6% más IVA”, aseguró.

La Fintech Sistema de Transferencias y Pagos (STP) señala que actualmente existen 1.2 millones de Nenis de 25 a 54 años, las cuales han generado 80,200 millones de pesos en transacciones al año, lo cual equivale a 9% del valor de ventas de bienes y servicios en el país.

“Aunque muchas de estas emprendedoras iniciaron utilizando únicamente efectivo o transferencias bancarias para concretar sus ventas, la adopción de métodos de pago digitales ha ido en aumento, impulsada por la forma en que están ofreciendo sus productos y servicios de manera digital y, por la aparición de soluciones de pago más accesibles, como las billeteras digitales y las plataformas de pago instantáneo CoDi” comentó Roxana Patiño, directora ejecutiva de finanzas y administración en STP.

Este organismo agrega que en promedio este grupo de empresarias ganan alrededor de 5,500 pesos mensuales, laborando 54 horas por semana y el 56% recibe el dinero de manera diaria o semanalmente.