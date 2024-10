Reseña: Apple Watch Serie 10, un gadget obsesionado con el sueño

Durante los primeros días fue muy grato saber que mi ciclo de sueño es sano y dentro de los parámetros recomendados por la National Sleep Foundation, pero me di cuenta de que en caso de que no fuera este escenario, el ansia por no dormir bien no sé si crecería.

La Clínica del sueño de la UNAM señala que el uso de la cama es sólo para dos actividades: dormir o tener actividad sexual, lo que me hizo cuestionarme si la entrada de dispositivos a este recinto era lo ideal, o justo podría generar más ansiedad su revisión constante. En mi caso debo decir que fue más una experiencia por comprobar que todas las demás recomendaciones en torno a tener un sueño reparador han funcionado, pues duermo ‘bien’.

Sin embargo, pensé en la obsesión de Cupertino por mi salud. Confieso que gracias a las métricas que me presentó hace varios meses pude identificar un desajuste en mi ciclo menstrual que me llevó a visitar a mi ginecóloga, pero también a llevar una vida más sana y por ende a buscar en su catálogo de Fitness+ alguna opción.

En el tercer trimestre de 2024, Apple reportó ingresos de alrededor de 21,200 millones de dólares en su división de servicios, lo cual representa un aumento en comparación con los ingresos de trimestres anteriores de 2023. Comparado con 2022, los ingresos en este segmento han mostrado un crecimiento anual de alrededor de un 8-10%.

Y me parece que por ahí es donde va la obsesión de la empresa, misma que con este dispositivo permite a los usuarios saber si tienen apnea de sueño o darles recomendaciones para que puedan tener una vida más sana, tanto física como mentalmente.

Dentro de las mejoras significativas que buscan tanto ampliar sus funcionalidades de salud y bienestar en este dispositivo, las que más me gustaron fueron la pantalla y su precisión en las mediciones.

El Serie 10 tiene una pantalla más amplia y curvada que permite una visualización mejorada. Este diseño sin bordes no solo mejora la estética, sino que también facilita la interacción con aplicaciones y notificaciones al brindar más espacio visible y mejorar el brillo.

Además, incorpora un sensor de monitoreo de presión arterial, una función muy solicitada en dispositivos de bienestar. Aunque Apple ya contaba con un fuerte enfoque en la salud (monitoreo de oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca y ECG), la adición de la presión arterial ofrece un monitoreo más completo de la salud cardiovascular.