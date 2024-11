Canadá ordena el cierre de TikTok por preocupaciones de seguridad

Esta revisión de seguridad, apuntó Champagne, se realizó a partir de la Ley de Inversiones de Canadá, que permite el escrutinio sobre las inversiones extranjeras que pueden ser perjudiciales para la seguridad nacional del país.

¿Los canadienses ya no podrán utilizar TikTok?

No, la decisión por parte del gobierno no significa que los usuarios no podrán acceder a la aplicación o crear contenido en ella. “La decisión de utilizar una aplicación o plataforma de redes sociales es una elección personal”, comentó el representante.

Cabe recordar que TikTok ya había sido prohibida en dispositivos gubernamentales desde el 27 de febrero de este año, bajo el argumento de que presenta un nivel de riesgo “inaceptable” para la privacidad y la seguridad.

Michael Geist, especialista en cibernética de la Universidad de Ottawa, comentó a la agencia de noticias AFP que vetar a una compañía del país puede tener resultados contraproducentes para la rendición de cuentas.

“Prohibir la empresa en lugar de la aplicación puede empeorar las cosas, ya que los riesgos asociados a la aplicación se mantendrán, pero la capacidad de responsabilizar a la firma se debilitará”, comentó Geist.

TikTok respondió a esta medida diciendo que cerrar la empresa provocará la pérdida de cientos de trabajos locales bien remunerados, además de que apelarán la orden ante los tribunales correspondientes.

¿Qué otros países han prohibido TikTok?

Afganistán. El régimen talibán prohibió TikTok argumentando que los jóvenes podrían ser engañados.

Australia. TikTok no está permitido en dispositivos emitidos por el gobierno federal australiano. El fiscal general Mark Dreyfus dijo que tomó la decisión después de recibir asesoramiento de las agencias de inteligencia y seguridad del país.

Bélgica. Desde marzo los empleados del gobierno federal belga ya no pueden usar la aplicación de video en sus teléfonos de trabajo.

Francia. El Gobierno francés prohibió el 24 de marzo a sus funcionarios usar en sus teléfonos profesionales la red china TikTok y otras aplicaciones "recreativas" por razones esencialmente de seguridad, como ya han hecho otros países e instituciones en Europa.

India. En este país hay prohibición a nivel nacional de TikTok y docenas de otras aplicaciones chinas, incluida la aplicación de mensajería WeChat, desde 2020 por preocupaciones de privacidad y seguridad. La prohibición se produjo poco después de un enfrentamiento entre tropas indias y chinas en una disputada frontera del Himalaya que mató a 20 soldados indios e hirió a decenas.

Nueva Zelanda. El parlamento de Nueva Zelanda informó a su personal que a finales de marzo la aplicación para compartir videos de propiedad china sería bloqueada de todos los dispositivos.

Taiwán. En diciembre de 2022, Taiwán impuso una prohibición en el sector público después de que el FBI advirtiera que TikTok representaba un riesgo para la seguridad nacional.