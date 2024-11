Instagram lanza reinicio de su algoritmo, así puedes resetearlo en tu cuenta

¿Cómo reiniciar tu algoritmo de Instagram?

Según el anuncio de Meta, para reiniciar el algoritmo de Instagram sólo bastan “unos cuantos clics” desde el menú de Preferencias de contenido, donde aparecerá la nueva opción y a partir de ahí se podrá volver a entrenar al algoritmo de la persona.

Con este reinicio las recomendaciones volverán a personalizarse y se mostrará nuevo contenido a partir de las cuentas y contenido con el que los usuarios interactúan. Cabe resaltar que en este sentido existen opciones como los elementos de guardado o botones de “Me interesa” que ayudan a entrenar mejor el algoritmo.

Por otra parte, existe la opción “No me interesa” en el menú de tres puntos en la parte superior derecha, con la cual se da una guía a la plataforma acerca de aquello que no quieren en su app, así como la alternativa de ocultar palabras o frases para no mostrarlas más.

Esta nueva función no borra a todos los perfiles seguidos, pero al restablecer el algoritmo sí da la opción de revisar todas las cuentas que una persona sigue para dejar de seguir todas aquellas que comparta contenido que ya no quiera ver.

Una nueva forma de llegar a más gente en Instagram

Meta afirma que la implementación de estas funciones tienen la intención de mostrar el contenido de una nueva manera y se unen a otras opciones que tienen los usuarios para tener más control sobre sus perfiles.

En abril de este año, la empresa hizo cambios en el sistema de clasificación de los contenidos, con el cual dio más visibilidad y distribución a los usuarios con menos seguidores en vez de mostrar publicaciones repetidas en la interfaz de recomendaciones.

Es decir, si en la plataforma hay dos o más contenidos que sean idénticos, únicamente recomienda el original. Eso sí, la empresa especificó que cuando se trate de una publicación editada, por ejemplo para ser un meme, este no se verá afectado por la nueva regla.

De acuerdo con Instagram, esta nueva manera de clasificar recomendaciones tiene un impacto favorable en las audiencias más pequeñas y a medida que los usuarios interactúen con el contenido, los perfiles con mejor rendimiento se mostrarán a una audiencia más amplia hasta llegar a grandes cantidades de gente.