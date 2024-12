Ante el riesgo de perder vidas, los hospitales apuestan por gemelos digitales

“La información que se está recabando ayuda a que otros padecimientos puedan ser detectados con mejor precisión y antelación, pero esto ha abierto una discusión en torno a la privacidad y también a la seguridad de este tipo de información, algo con lo que estamos empoderando a la industria es al generar gemelos digitales, donde hackers simulan posibles ataques para robustecer la ciberseguridad de estas instituciones”, apuntó Comaniciu.

La American Hospital Association (AHA) señala que hasta octubre de 2024 tenían registrados 386 ciberataques a la atención médica en EU, que van desde delitos de robo de datos y ataques de ransomware contra la atención médica, hasta ofensivas dirigidas a proveedores externos de misión crítica.

“Los ataques de ransomware no son sólo robos de datos o delitos financieros, son delitos que ponen en peligro la vida. Y no son solo un problema de TI, sino un riesgo para todas las funciones de su empresa. Están diseñados para apagar sistemas vitales y causar el máximo retraso e interrupción en la atención al paciente. No solo amenazan la seguridad de los pacientes en el hospital, sino que sus efectos se propagan por toda la comunidad y todos los hospitales, clínicas y departamentos de emergencia”, señala John Riggi, asesor nacional de ciberseguridad y riesgos de la AHA.

Dentro de las simulaciones que menciona Comaniciu están la posibilidad de tener un gemelo digital de un hospital que se conecta con su red de ambulancias y donde es posible simular desde rutas más efectivas para llegar más rápido a atender una emergencia, hasta tener simulaciones de posibles caídas de sistema, o ataques dirigidos a los distintos puntos de acceso de su infraestructura.

“Estamos hablando de sistemas críticos donde están en riesgo las vidas de las personas”, sentencia el ejecutivo de Siemens.

Un informe de Markets and Markets señala que el mercado global de los gemelos digitales crecerá 61.3% entre 2023 y 2028, lo que representa que podrá captar 110,100 millones de dólares. Y es que no sólo es una opción para saber cómo monitorear la infraestructura de un hospital, sino también la industria empieza a impulsar el uso de gemelos digitales de pacientes.

“Imagine poder caracterizar mejor si un paciente es más proclive a tener una enfermedad o no y a través de evaluar cierta dieta, revisar su genética, edad, hábitos y ciertos medicamentos poder prevenir estas enfermedades. Esto puede hacerse con gemelos digitales”, apunta Comaniciu.

Un caso reciente sobre este tipo de productos es el de la ex atleta olímpica y ganadora del maratón de Boston, Des Linden, quien creó una réplica virtual de su corazón para conocer datos precisos sobre su funcionamiento, eficiencia y respuesta a diversas condiciones para tener más información sobre salud cardiovascular durante su entrenamiento. Sin embargo, el especialista de Siemens señala que este tipo de servicios será más común gracias a la masificación del uso de la IA.