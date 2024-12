"Caja abierta": la estrategia de Amazon para vender productos devueltos

¿Qué es la caja abierta de Amazon?

Estos productos forman parte de la campaña Amazon Warehouse, que básicamente son remates con los que el consumidor recibe lo que quiere a menor precio y la compañía da salida a las cosas que otros compradores regresaron.

En esta misma campaña se contemplan artículos que tienen la caja abierta o que han sido “ligeramente dañados durante la manipulación en el almacén”, explica Amazon.

Las tarifas de envío son las mismas que para los artículos regulares y los compradores también cuentan con un periodo de 30 días para devolver el producto o acceder al servicio de atención al cliente.

¿Son confiables estos artículos?

Jorge Guerrero es un comprador habitual de Amazon bajo esta modalidad. Su última adquisición fue un celular de marca One Plus, que no encontró disponible en otras concesionarias y por ello optó por esta alternativa.

“Me llegó super bien. Lo compré por la cámara y funciona perfecto y solo pagué 4,800 pesos, cuando el equipo sin ‘caja abierta’ cuesta más de 9,000 pesos”, relató.

Aunque Guerrero califica como “buena” su experiencia, aunque señaló a Expansión que hubo algo que no le gustó y es que el equipo llegó con un cargador genérico y no de la marca.

De acuerdo con Amazon, los productos vendidos en esta modalidad pasan por una evaluación física y se aseguran de que funcionan.

“Si el producto funciona pero su estado físico no es perfecto, es posible que decidamos venderlo. Si el producto no funciona, sin importar su estado, no lo vendemos”, dice la compañía.

Cabe destacar que los artículos usados en general no tienen garantía del fabricante.