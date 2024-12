Disfruta Navidad con los mejores videojuegos de 2024

Los mejores videojuegos 2024

Astro Bot

Se trata del ganador del videojuego del año en la gala de los Game Awards. Fue desarrollado por el Team Asobi y se trata de un homenaje a las franquicias de PlayStation, desde Crash Bandicoot, pasando por Spyro o God of War y llegando hasta The Last of Us o Horizon.

Sin embargo, este reconocimiento lo hacen en medio de un título de plataformas en donde el personaje principal, Astro, debe explorar planetas para salvar a sus compañeros de tripulación que recuerda a los grandes videojuegos del género de plataformas en 3D, como Super Mario Galaxy.

Balatro

El juego revelación de 2024. Hasta el momento ha vendido más de 2 millones de copias en el mundo y se trata de un concepto que trastoca la idea del poker tradicional, pues las reglas cambian con cada mano que se juega y la dinámica de cada partida es totalmente diferente, lo cual lo hace tan atractivo.

Además, combina cartas propias del poker con algunas del tarot para construir el mazo generar nuevas estrategias.

Final Fantasy VII: Rebirth

Después de que se lanzara el remake de Final Fantasy VII, Square Enix decidió llevar la historia todavía más allá y se trata de uno de los títulos más cautivadores desde el aspecto narrativo, el cual aborda un colapso medioambiental junto a una jugabilidad que lo hace destacar en la categoría de los juegos de estrategia por turnos.

Metaphor: ReFantazio

Hablando de juegos del género RPG, Metaphor ReFantazio toma lo mejor de la franquicia Persona, también desarrollada por Atlus, y lo combina en un mundo mágico que aborda profundas temáticas, como el racismo y las clases sociales.

Prince of Persia: The Lost Crown

Un juego que recibió bastantes críticas positivas por parte de la prensa especializada, pero que no obtuvo el mismo reconocimiento por parte de los usuarios a pesar de ser uno de los mejores metroidvanias del año.

Sin embargo, no habrá una segunda entrega, pues tras las bajas ventas que tuvo el videojuego desde su lanzamiento, Ubisoft, empresa responsable de su desarrollo, anunció la disolución de su equipo de trabajo.

Silent Hill 2

Se trata de un remake del videojuego que se lanzó en 2001 y a 20 años de distancia se sintió como un regreso fresco a la franquicia, pues mejora varias cosas del original, pero mantiene la esencia y atención al detalle que lo convirtieron en uno de los títulos más importantes del género de terror.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

El primer juego de la franquicia protagonizado por Zelda es un juego que revoluciona su propia leyenda, pues además de cambiar de personaje principal, también rompe el molde en cuanto a jugabilidad.

Desde el inicio, toma las lecciones aprendidas de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom para trasladarlas a un juego de dos dimensiones como no había sucedido antes en la historia de la franquicia.