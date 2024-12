Videojuegos, una herramienta poderosa para el liderazgo

Estos líderes encuentran en el gaming una actividad que les permite relajarse, desarrollar y perfeccionar habilidades críticas para la vida empresarial. La pregunta es: ¿qué hace que los videojuegos sean una herramienta tan poderosa para el liderazgo? La respuesta radica en las similitudes entre el mundo virtual de los juegos y el entorno dinámico y competitivo de los negocios.

Representa un cambio de paradigma porque ha pasado de ser un pasatiempo a ser una herramienta de liderazgo y porque el perfil del gamer ha cambiado radicalmente en la última década. Ya no hablamos únicamente de adolescentes o jóvenes adultos. Hoy los videojuegos son una actividad que trasciende generaciones. Según un informe reciente de la Entertainment Software Association, casi 40% de los gamers son mayores de 35 años. Este cambio ha sido impulsado por la accesibilidad tecnológica, con plataformas móviles, consolas, PC y gaming en la nube que facilitan el acceso a una diversidad de juegos.

Para los líderes empresariales, el gaming representa algo más que un pasatiempo. Muchos ven en los videojuegos una oportunidad para practicar habilidades que son directamente aplicables a su entorno laboral: toma de decisiones bajo presión, planificación estratégica, trabajo en equipo, liderazgo y la capacidad para adaptarse a escenarios cambiantes.

Estas habilidades, esenciales para el éxito en el mundo de los negocios, se cultivan de manera orgánica en los videojuegos, particularmente en los más complejos.

Al observar el tipo de videojuegos que los líderes prefieren, podemos identificar patrones que reflejan su estilo de liderazgo:

1. FPS (First-Person Shooters): Decisiones rápidas y resultados inmediatos

Juegos como Valorant, Call of Duty: Warzone 2.0, o Apex Legends requieren reflejos rápidos y una toma de decisiones casi instintiva. Los líderes que disfrutan de este tipo de juegos suelen ser aquellos que prosperan en ambientes de alta presión, donde los resultados inmediatos son prioritarios. Son directivos que no temen tomar riesgos, están orientados a la acción y prefieren resolver problemas de manera rápida y efectiva.

2. RTS (Real-Time Strategy): Pensamiento estratégico y gestión de recursos

Títulos clásicos como StarCraft o Age of Empires o el Total War: Warhammer III, entre otros, exigen un enfoque estratégico a largo plazo. Los jugadores deben gestionar recursos limitados, construir equipos y anticiparse a los movimientos de sus oponentes. Este tipo de juego atrae a líderes que son planificadores naturales, expertos en identificar oportunidades y en administrar de manera eficiente los recursos disponibles. Son líderes que saben equilibrar la visión a largo plazo con las acciones inmediatas.

3. RPG (Role-Playing Games): Empatía y liderazgo transformacional

Juegos de rol clásicos como The Witcher o Final Fantasy, como también Cyberpunk 2077 (tras su evolución), Baldur’s Gate 3 o Elden Ring, se centran en la narrativa y en el desarrollo de personajes, lo que fomenta habilidades como la empatía y la conexión emocional. Los líderes que prefieren estos juegos tienden a adoptar un enfoque más humano, motivando a sus equipos a través de la inspiración y la confianza. Este estilo de liderazgo transformacional no solo construye relaciones sólidas, sino que también fomenta la creatividad y la innovación dentro de los equipos.

4. Sandbox/Creativos: Innovación y mentalidad de crecimiento

Juegos como Minecraft o The Sims permiten a los jugadores construir, experimentar y resolver problemas de manera creativa. Estos juegos atraen a líderes que valoran la innovación, la curiosidad y la capacidad de aprender de los errores. Son visionarios que disfrutan creando algo desde cero, transformando ideas en realidades tangibles.

Son cuatro categorías de videojuegos con ejemplos, aunque no se descartan otros títulos. De esta forma podemos ver que el impacto del gaming no se limita al ámbito personal. Por otro lado, cada vez más empresas están integrando elementos de los videojuegos o gamificación en sus estrategias corporativas para fomentar el trabajo en equipo, desarrollar habilidades y fortalecer la cultura organizacional.

Asimismo, las comunidades de gaming en línea están creando espacios donde líderes de diferentes industrias pueden interactuar, compartir estrategias y aprender unos de otros. Estos espacios ofrecen una oportunidad única para el networking en un entorno más relajado y auténtico que las reuniones tradicionales.