“Samsung no ve los televisores como dispositivos unidireccionales para consumo pasivo, sino como socios inteligentes e interactivos que se adaptan a tus necesidades”, comentó SW Yong, presidente y jefe del Negocio de Pantallas Visuales en Samsung Electronics, en la conferencia First Look, dentro del CES 2025.

Cabe decir que este tipo de prototipos han salido a lo largo de los últimos años, por ejemplo en 2018 Naked Labs presentó uno de los espejos inteligentes tecnológicamente más avanzados (y más caros) que se han mostrado en esta feria. Se trata de una combinación de espejo y báscula inteligente que utiliza cámaras con sensores de profundidad en el marco del espejo para mapear cada centímetro de tu cuerpo mientras la báscula te hace girar lentamente.

La información que se obtiene se puede mandar a entrenadores o marcas de ropa para saber con exactitud tus medidas. El precio de este producto fue de 1,400 dólares y aunque en su momento fue muy innovador, la marca no logró convencer a los usuarios de pagar este producto.

Además de este espejo, Samsung presentó su apuesta de IA en monitores y pantallas, destacando el uso de transcripciones en tiempo real y televisiones ‘más conscientes’ de su entorno.

Este sistema permite que los televisores se adapten a las preferencias del usuario y ofrecen funciones autónomas e intuitivas. Así, las pantallas se convierten en compañeros inteligentes que mejoran el entretenimiento, simplifican las interacciones e integran un estilo de vida conectado.

Entre las características personalizadas de Samsung Vision AI destacan:

Click to Search: Ofrece información instantánea sobre lo que aparece en la pantalla, ya sea identificando a un actor o explorando contenido relacionado, sin interrumpir la experiencia de visualización. Muy similar a herramientas que tienen streamings como Prime, a la hora de pausar una escena, pero que en este caso puedes ver sin pausas.

Live Translate: Traducción en tiempo real de subtítulos mediante un modelo de IA, eliminando barreras de idioma y permitiendo disfrutar de contenido global sin interrupciones.

Generative Wallpaper: Convierte las pantallas en lienzos artísticos dinámicos y personalizados que reflejan el gusto o la ocasión del usuario.

Además de la personalización, Vision AI integra las pantallas con el ecosistema de SmartThings que trae soluciones en seguridad y ahorro de energía, como Home Insights, que proporciona actualizaciones en tiempo real sobre el entorno del hogar, como alertas de seguridad e informes diarios de consumo, o Pet and Family Care que supervisa el comportamiento de mascotas y familiares y ajusta automáticamente el ambiente del hogar.

Además la empresa anunció una alianza con Microsoft para sus monitores, por lo que ahora podrás tener un copiloto dentro de estos dispositivos que ayude a definir tareas, de manera similar a como lo hacen herramientas de trabajo como Teams.