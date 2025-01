La Inteligencia Afectiva: una nueva frontera emocional ‘más humana’

¿Qué es la Inteligencia Afectiva?

La Inteligencia Afectiva (Affectionate Intelligence, en inglés) es un concepto alrededor de la Inteligencia Artificial que promete generar una conexión más profunda entre las personas y las máquinas desde un punto de vista que las segundas entiendan a las primeras, la forma en que se sienten y actuar en consecuencia.

Se trata de “la propuesta de evolución de IA de LG Electronics en donde se busca lograr una empatía y conexión profunda con el consumidor”, comenta Rodrigo Chávez, PR Manager de LG Electronics México, una idea que desde la mente del CEO de la empresa, William Cho, se resume en “ser menos artificiales y más humanos”.

Hogar, la primera etapa de la Inteligencia Afectiva

Los usos de la Inteligencia Artificial o la IA generativa se han aplicado en mayor medida en entornos como el empresarial o el trabajo, sin embargo, este tipo de conexión con la tecnología empieza en el hogar y se conecta incluso con los hábitos del usuario en su auto, un espacio cada vez más relevante en la vida de las personas.

LG presentó por primera vez el concepto el año pasado y Chávez afirma que desde entonces ha evolucionado en cuestión de conocer mejor los hábitos del consumidor, “tenemos mayor y mejor capacidad de análisis de estos comportamientos y podemos ofrecer una experiencia más personalizada a cada persona”.

Contrario a lo que han mostrado algunas películas de ciencia ficción, como Her o Ex Máquina, en donde se establecen relaciones con sistemas digitales (algo que también está sucediendo), la Inteligencia Afectiva toma como punto de partida los datos más cotidianos de las personas, desde algo que lo acompaña toda su vida, como el latir de su corazón, pasando por sus rutinas matutinas hasta el tipo de ropa que tiene sucia para adaptarse a sus necesidades.

Uno de los principales elementos que destaca la empresa surcoreana sobre el funcionamiento de esta innovación es que conoce a las personas a tal punto que es capaz de proponerle cosas que sabe le pueden gustar, tanto en entornos de entretenimiento, como la recomendación de un programa de TV, hasta recetas de cocina atractivas según sus gustos.

Respecto a la necesidad de un nuevo aprendizaje para utilizar esta tecnología Chávez destaca que el usuario no necesita de una evangelización específica, pues la IA ya es parte de su vida y, por lo tanto, no necesita realizar algún tipo de cambio en sus rutinas, “porque la Inteligencia Afectiva se adapta al usuario, no al revés”.

Los puntos de la Inteligencia Afectiva debe poner atención

En el proceso para hacer funcionar este tipo de tecnología es necesario abordar tres elementos relacionados a la seguridad de los usuarios y confianza de los sistemas. El primero tiene que ver con la recopilación de los datos, pues se trata de grandes y muy variados conjuntos de datos biométricos y de comportamiento de los usuarios.

El segundo aspecto a cuidar está íntimamente relacionado, pues tiene que ver con la vulnerabilidad de la información. Si bien el hackeo directo a los hogares inteligentes es raro y marcas como LG han trabajado para cuidar estos aspectos, los ciberdelincuentes suelen ir pasos adelante para conseguir bases de datos personales y comercializarlas en el mercado negro.

Matter, el protocolo de unificación que ha comenzado a implementar la industria, desde LG, hasta Samsung o Google, está en la línea de hacer las cosas más seguras; sin embargo, todavía no se ha extendido a todos los dispositivos como para hablar de que realmente se cubran todas los posibles puntos de acceso de vulnerabilidades.

Por último, otro elemento que es necesario cuidar son las alucinaciones de los sistemas de IA conversacional, pues si bien esto no representaría una afectación a los datos de las personas, su mal funcionamiento complicaría el uso de la tecnología a gran escala.