Ahora podrás compartir tus estados de WhatsApp en Instagram

La opción de añadir WhatsApp al centro de cuentas es totalmente opcional y está desactivada de forma predeterminada. Una vez añadido, puedes eliminarlo cuando quieras. La empresa señaló que los mensajes y las llamadas personales de la app de mensajería permanecerán cifrados de extremo a extremo.

“Desde que lanzamos el centro de cuentas en 2020, las personas pueden administrar experiencias conectadas en Facebook, Instagram y Meta Quest. Hoy, nos emociona anunciar que vamos a implementar una nueva opción para añadir WhatsApp al centro de cuentas durante los próximos meses”, precisó la empresa.

Las personas pueden elegir quién puede ver sus estados en WhatsApp a través de tres opciones principales:

Mis contactos: Todos los contactos guardados en su lista podrán ver sus historias.

Mis contactos, excepto...: Permite excluir a contactos específicos.

Solo compartir con...: Restringe las historias solo a ciertos contactos.

Solo podrás ver las historias de alguien si ambos tienen el número del otro guardado y si no estás excluido de su configuración de privacidad.

“Con el tiempo, seguiremos añadiendo más funciones que se puedan usar en las diferentes aplicaciones para las personas que las quieren, como la capacidad de administrar tus avatares, stickers de Meta AI y creaciones de Imagine Me en un solo lugar”, precisó la plataforma.

También podrás volver a iniciar sesión en tu cuenta de WhatsApp con un solo inicio de sesión, lo que te permite volver a acceder a tus cuentas más rápido y con menos pasos.

Aunque esta función está disponible para todos los usuarios, se trata de un despliegue que estará disponible de manera gradual en todo el mundo a partir del día de hoy.

Cómo saber quién subió una historia en WhatsApp:

Abre WhatsApp y dirígete a la pestaña "Estados".

Verás una lista de contactos que han subido historias recientes. Si no ves a alguien, podría ser porque no te tienen en su configuración de visibilidad o porque no has guardado su número.