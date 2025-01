Google cambiará nombre de “Golfo de México” a “Golfo de América” en Maps

El lunes 20 de enero, cuando Donald Trump asumió la presidencia, realizó una serie de órdenes ejecutivas entre las que mencionó el cambio de nombre de ambos lugares. El 24 de enero, el Departamento del Interior anunció la implementación de dichas modificaciones.

“Según las instrucciones del Presidente, el Golfo de México pasará a llamarse oficialmente Golfo de América y el pico más alto de Norteamérica volverá a llevar el nombre de Monte McKinley. Estos cambios reafirman el compromiso de la Nación de preservar el extraordinario patrimonio de los Estados Unidos y garantizar que las futuras generaciones de estadounidenses celebren el legado de sus héroes y sus bienes históricos.”, mencionó el Departamento en su comunicado .

Por su parte, Google tiene la práctica de realizar los cambios aplicables después de que las fuentes gubernamentales oficiales lo hayan anunciado.

We’ve received a few questions about naming within Google Maps. We have a longstanding practice of applying name changes when they have been updated in official government sources.

“En línea con nuestras políticas, Google Maps aplicará estas actualizaciones en los Estados Unidos una vez que el Departamento del Interior de ese país publique oficialmente las modificaciones en el GNIS. Las personas que usen Google Maps en México, seguirán viendo "Golfo de México". Las personas que usen Google Maps fuera de EE. UU. y México, verán ambos nombres", según un vocero de Google.

El Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) es el estándar de los nombres geográficos para el uso federal y contiene información sobre los nombres oficiales de las características geográficas en los 50 estados, el Distrito de Columbia y las áreas dependientes de los Estados Unidos, así como en la Antártida.

Según lo declarado en 𝕏, Google debe actualizar sus bases de Maps. Sin embargo, también aclara que cuando los nombres oficiales varían entre países, los usuarios de la plataforma verán el nombre local.

Also longstanding practice: When official names vary between countries, Maps users see their official local name. Everyone in the rest of the world sees both names. That applies here too.

