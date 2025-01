Estos son los juegos gratis de PS Plus para febrero de 2025

Payday 3

Ejecuta el golpe perfecto en esta experiencia de disparos en primera persona cooperativa de alto riesgo para hasta cuatro jugadores online. En este juego deberás ser parte de la banda Payday. Varios años después de concluir su reinado de terror en Washington D. C., el grupo vuelve a reunirse para lidiar con la amenaza que les ha obligado a cancelar su jubilación anticipada. El juego está disponible para PS5

High on Life

Recién salido de la vida académica y sin trabajo ni ambiciones, la vida de hastío del protagonista cambiará cuando un cartel alienígena decidido a colocarse a base de humanos invade la Tierra. El usuario tendrá que colaborar con un carismático equipo de armas parlantes para convertirse en uno de los cazarrecompensas intergalácticos más letales del cosmos. En esta experiencia tendrá que recorrer diferentes biomas y localizaciones por todo el universo, se enfrentará a Garmantuous y su banda de secuaces. Estará disponible para PS4 y PS5.

Pac-Man World Re-Pac

En este remake de 2004 del juego de plataformas original de PlayStation con interfaz mejorada, mecánicas pulidas y gráficos actualizados, Pac-Man llega a casa para celebrar su cumpleaños, pero, en vez de una fiesta, se encuentra con que los fantasmas han secuestrado a su familia y amigos. En este clásico deberás salvar a la Pac-Familia y enfrentar una colección de laberintos tridimensionales en el modo Laberinto, además del modo Aventura para desbloquear el juego de Pac-Man original en el modo Original.

Los tres juegos estarán disponibles para los miembros de PlayStation Plus del 4 de febrero al 3 de marzo.

¿Cuándo se van los juegos de enero?

Los miembros de PlayStation Plus tienen hasta el 3 de febrero para añadir Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered y The Stanley Parable: Ultra Deluxe a su biblioteca de juegos.

PlayStation Plus se enfocará en PS5

La compañía de videojuegos dio a conocer que en vista de que cada vez hay más jugadores de PS5, a partir de enero de 2026, los juegos de PS4 dejarán de ser una ventaja clave y solo se ofrecerán de forma ocasional como parte de los juegos mensuales de PlayStation Plus y el catálogo de juegos.

Cabe destacar que esto no afectará a los juegos mensuales de PS4 que los usuarios ya hayan canjeado a través de PlayStation Plus. Se podrá seguir accediendo a ellos mientras tengan una suscripción activa. En el caso del catálogo de juegos, los títulos de PS4 seguirán disponibles para jugar hasta que abandonen el catálogo como parte de las actualizaciones mensuales.