Ley de seguridad social para repartidores: “Plasmada en grises”

“Esto se calcula mes con mes y tiene implicaciones no solamente en el derecho a la seguridad social, sino a todos los demás derechos que tienen los trabajadores subordinados. Por eso queremos agregar precisiones que le den mayor certeza jurídica a todos lo que van a usar las plataformas”, detalla.

Uno de los temas qué más ha resonado entre los repartidores es evitar modificaciones al esquema de pagos de impuestos con el que actualmente cuentan. En noviembre de 2024, los Repartidor Unidos de México (RUM) alcanzaron un acuerdo con las autoridades para que este sistema se mantuviera, sin embargo este no fue plasmado por escrito. Actualmente, los repartidores pagan el 2.1% de ISR y 8% de IVA.

En diciembre del año pasado, días antes de la publicación del Decreto, RUM publicó un comunicado en el que exigía se respetara el compromiso de no hacerlos pagar más Impuesto Sobre la Renta (ISR)o Impuesto por Valor Agregado (IVA). Pero Balderas asegura que este punto se mantiene como una de sus mayores preocupaciones para la Asociación de Repartidores y Conductores Unidos de México.

Balderas dijo que el temor es que podrían cambiar las condiciones que se les prometieron.

“No nos quedó muy claro el tema fiscal con el SAT. Se supone que en las juntas que se tuvo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) habían comentado que no se iba a tocar absolutamente nada en cuestión del SAT, pero a la hora de la publicación del decreto en el DOF no se menciona nada”, explicó.

Balderas también señaló que desde la perspectiva de los repartidores, aún existe la posibilidad de que la falta de claridad también lleve a que haya aumentos para los consumidores o los negocios involucrados. Malpica prefirió no adelantarse y explicó que esto no quedará claro hasta que no entre en marcha la prueba piloto.