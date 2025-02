“Lo más desgastante de las dating apps es el chat eterno y prefiero filtrar algunas preguntas con la IA para identificar con qué tipo de personas sí quiero salir a una cita y con quién no. Las últimas pláticas que he tenido han sido más fluidas y aunque sigo sin encontrar un match perfecto sí me ha funcionado para crecer mi círculo de amistades”, apuntó.

Uno de los principales motivos por los que los usuarios están interesados en la IA es su capacidad para ayudarles a redactar mensajes atractivos y crear perfiles más efectivos. Según el estudio de Norton, el 66% de los mexicanos que usan aplicaciones de citas están interesados en utilizar la IA para escribir frases de ligue y entablar conversaciones, mientras que el 61% la usaría para desarrollar su perfil en la app.

Además, algunos usuarios ven en este tipo de herramientas una mejor inversión de tiempo y dinero. Un informe de la empresa de IA, World, señala que los usuarios pasan un promedio de seis horas a la semana en apps de citas y muchos buscan formas de agilizar el proceso. La IA puede ayudar a filtrar posibles parejas, sugerir conversaciones y mejorar las fotos del perfil (algo que interesa al 54% de los encuestados), lo que permite a los usuarios centrarse en las conexiones más prometedoras.

“Además me ha ayudado a identificar ciertos patrones en la conversación que a la larga me cansan y he preferido incluso mandar un mensaje más empático para quitar el match, para así no sentirme culpable de no seguir manteniendo una conversación sin futuro”, apuntó García.

Los riesgos de la IA en las citas en línea

Aunque la IA ofrece numerosas ventajas, también presenta riesgos significativos. El mismo estudio de Norton revela que las estafas románticas en línea han aumentado un 72% desde 2023, y el 43% de los mexicanos que usan aplicaciones de citas han sido objeto de una estafa. Además, el 36% ha sido víctima de catfishing, una práctica en la que los estafadores crean perfiles falsos para engañar a sus víctimas.

La IA puede ser utilizada de manera malintencionada para crear perfiles falsos convincentes, generar mensajes persuasivos e incluso producir deepfakes (imágenes o videos falsos que parecen reales). Esto hace que sea más difícil para los usuarios distinguir entre perfiles auténticos y fraudulentos.

Aunque la IA puede ser una herramienta útil, es importante no confiar ciegamente en ella. Siempre verifica la autenticidad de los perfiles y desconfía de cualquier solicitud de dinero o información personal.

También es importante ser consciente de los riesgos asociados con esta tecnología, especialmente en lo que respecta a las estafas románticas y el catfishing. Con una combinación de precaución, educación y herramientas de seguridad, los usuarios pueden aprovechar a la IA como una Dra Corazón, sin ponerse en riesgo.