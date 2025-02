TSMC y Broadcom evalúan dividir y adquirir dos grandes negocios de Intel

A nivel de gobierno de los Estados Unidos, este movimiento es de suma importancia, pues se trata del destino de una compañía que es considerada crítica para la seguridad nacional del país.

De hecho, el diario también informa que el presidente ejecutivo interino de Intel, Frank Yeary, ha estado en conversaciones con posibles compradores y funcionarios de la administración Trump, quienes se han mostrado preocupados por el rumbo que podría tomar la empresa.

Intel, en medio de la crisis

En diciembre pasado, David Zinsner, director financiero de la compañía, dio a conocer que la empresa estaba escindiendo su división de fabricación de semiconductores para convertirla en una compañía independiente, lo cual ha sido considerado como uno de los precursores de la posible venta.

Zinsner no detalló si el negocio completo de fabricación se separará en su totalidad. “Esa es una pregunta abierta para otro día”, comentó. Por su parte, la directora ejecutiva de Intel Products, Michelle Johnston Holthaus, también habló de una posible escisión de la división de fabricación, aunque para ella no tiene sentido que estén “completamente separadas y no haya ningún vínculo” entre ellas.

Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca comunicó al Wall Street Journal que era poco probable que el presidente Trump adopte un acuerdo que involucre a una entidad extranjera que opere las fábricas de Intel, como lo es TSMC.

Cabe recordar que el propio Trump ha hecho explícita la intención de derogar la Ley CHIPS de Joe Biden bajo el argumento de que se trata de una mecanismo de inversión de gobierno que beneficia a empresas extranjeras en detrimento de las locales.

Por otra parte, la junta directiva de Intel busca a un nuevo CEO cuya tarea dependerá de qué partes de la empresa queden por gestionar, pues en medio de una reducción de costos durante los últimos dos años, la empresa se ha deshecho de negocios, como su unidad de chips programables que adquirió en 2015, Altera.

Asimismo, su momento de crisis ha despertado un creciente interés para una posible adquisición, pues su valor de mercado ha caído muy por debajo de otras empresas que compiten en los mismos sectores que Intel, como TSMC y Samsung (en la fabricación de chips) y Nvidia y AMD (en el diseño de semiconductores).