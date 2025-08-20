"Obtuvimos una garantía de seguridad, los planes no son definitivos", declaró el subdirector de elecciones de la Comisión Electoral de Guyana, Aneal Giddings, durante una rueda de prensa.

La policía y las fuerzas de defensa plantearon "sus preocupaciones" sobre la seguridad durante las reuniones preparatorias, remarcó Giddings.

El presidente Irfaan Ali, con una postura firme sobre el tema del Esequibo frente a Caracas, es el favorito en las elecciones presidenciales.

¿Por qué Venezuela y Guyana se disputan el Esequibo?

Georgetown, que asegura que Caracas busca anexar dos tercios de la superficie de Guyana, sostiene que el trazado de su frontera, que data de la época colonial británica, fue ratificado en 1899 por un Tribunal de Arbitraje en París. Georgetown pide a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que lo confirme.

Venezuela, por su parte, asegura que un acuerdo firmado en 1966 con los británicos en Ginebra —antes de la independencia de Guyana— sienta las bases para una solución negociada fuera de la CIJ y sostiene que el río Esequibo debe ser la frontera natural, como lo era en 1777 en tiempos de la colonización española.

La reivindicación del Esequibo era (y sigue siendo en gran medida) uno de los pocos temas que une a los venezolanos de todas las tendencias políticas, y Hugo Chávez insistió en la postura venezolana de larga data.

Sin embargo los esfuerzos por promover la reivindicación sobre Venezuela fueron minimizados durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) y sólo fueron retomados por su sucesor, Nicolás Maduro, una década después de la muerte de Chávez.

La disputa se reavivó cuando la petrolera estadounidense ExxonMobil descubrió inmensas reservas de petróleo en 2015.