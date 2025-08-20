Esta es la página donde puedes ahorrar hasta 31% al comprar un celular seminuevo

Desde su llegada a México en 2024, Clevercel ha comercializado alrededor de 100,000 dispositivos dentro de este esquema de segunda vida, con un crecimiento anual superior al 100%, según explicó la empresa a Expansión. Su objetivo es mantener esa misma tasa de crecimiento durante los próximos cinco años.

Si bien la diferencia frente al volumen total de ventas de estos equipos en el país y los colocados por Clevercel es considerable, la compañía ve potencial. De acuerdo con Javier Palacio, CEO de la firma, México destaca como su mercado líder en Latinoamérica, con una inversión que supera los 22 millones de dólares desde sus inicios. Para este año, la firma planea destinar 25 millones de dólares con el fin de fortalecer su inventario, mejorar la experiencia del cliente, incrementar la visibilidad de marca y diversificarse en otros segmentos electrónicos.

Aunque la mayoría de los consumidores en México se concentran en equipos de gama media, el mercado muestra un crecimiento en la oferta de smartphones de gama alta, impulsada por las marcas y los operadores que buscan satisfacer la demanda de usuarios interesados en tecnología más avanzada. Este escenario genera una brecha entre la disponibilidad de dispositivos premium y la capacidad de adquisición de gran parte de la población, lo que hace que los equipos seminuevos se conviertan en una opción estratégica para acceder a tecnología de punta a un costo más accesible, sin comprometer calidad ni funcionalidad.

Palacio refirió que la combinación de una alta rotación de equipos y las barreras económicas para acceder a dispositivos de gama alta abren la puerta para que el mercado de smartphones seminuevos se expanda con fuerza en los próximos años.

“Existe en México una barrera de entrada desde el ingreso per cápita hacia tecnología de punta en equipos de smartphones. Eso reduce el acceso para gran parte de la población, haciendo del celular seminuevo una excelente alternativa”, agregó.

Datos de Clevercel refieren que actualmente, aproximadamente el 13% del mercado de venta de smartphones corresponde a venta de equipos seminuevos, lo que se traduce en unos 15,000 millones de pesos.

