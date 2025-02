Las devoluciones son el campo de batalla crítico para el e-commerce

De acuerdo con datos de Signifyd —firma especializada en servicios de protección y prevención de fraudes de retail— los comercios en línea pierden, a nivel global, entre el 10% y el 15% del valor de sus ventas por la devolución de productos tan solo en las temporadas pico de devoluciones (como el Buen Fin, Navidad o el Black Friday).

Por si no fuera suficiente, los retailers también enfrentan aumentos en devoluciones fraudulentas o abusivas, como intercambios de productos o devoluciones de artículos falsificados, “que generan riesgos financieros y de reputación”, añadió la compañía en su estudio.

“Las devoluciones se han convertido en un campo de batalla crítico para los comercios”, refirió J. Bennett, director de atención al cliente en Signifyd.

Eli Flores es otra usuaria que ha pasado por una situación similar. Ella tiene una tienda de productos de belleza en línea y señala que ha sido víctima de estafas.

“Me llegó a pasar que devolvieran un producto y yo hice la devolución del dinero en cuanto me comprobaron que la guía estaba en camino. Confié en que todo iba a salir bien, pero cuando llegó el paquete, me di cuenta que me habían estafado porque sí era la caja del producto, pero rellena de piedras para hacer peso. Yo ya había perdido dinero, sin la posibilidad de revender el producto”, relató a Expansión.

Un ejemplo a gran escala de este escenario tuvo lugar en 2019, cuando un par de compradores robó artículos y devolvió cajas llenas de tierra para igualar el peso de los productos, lo que le costó a Amazon 370,000 dólares.

Signifyd explica que los número de devoluciones se disparan luego de grandes eventos de descuentos (como el Buen Fin) o la temporada navideña. La Federación Nacional de Minoristas informó que el 15.4% de las compras navideñas se devolvieron en 2023 y que el 16.5% de esas devoluciones (o un valor de 25,000 millones de dólares) fueron fraudulentas. En 2023 se devolvió el 17.5% o 247,000 millones de dólares de las compras en línea.