Carmen Martínez, quien es conocida en TikTok por publicar anécdotas y consejos para socias conductoras como ella, también ha expuesto la existencia de estos canales de comunicación en los que solo participan mujeres a fin de que “entre todas nos vamos cuidando y vigilando”.

Ana Laura dice que otra medida para mantenerse segura es que opta por esperar pedidos a un lado de una plaza comercial, donde se reúnen otros repartidores. “Así nos hacemos compañía, platicamos y estamos cerca de negocios donde siempre caen pedidos”. En este espacio, comentó, ha sido testigo del aumento de mujeres en la labor.

“Cuando empecé a reunirme ahí fue porque otra amiga repartidora me dijo. Al principio éramos ella y yo pero ya han llegado cinco chicas más. Una al inicio solo acompañaba a su novio pero ahora también trabaja la aplicación y otra sé que trabaja un carro con su hermana y también es conductora”, señaló.

La investigación de Uber apunta que el 86.6% de las encuestadas se identificó únicamente como socia conductora; el 11.1% como socia conductora y también socia repartidora; mientras que el 2.3% respondió que solo usa la app para repartir.

Para DiDi, México destaca como el país de hispanoamérica con el mayor tiempo de conexión entre las conductoras de la app, con un promedio de 3.6 horas al día.

El impacto femenino no se limita a las repartidoras y conductoras, sino que ha llegado a las usuarias, que de acuerdo con DiDi representan más del 50% de los pasajeros registrados en 2024.

Sofía Mendoza es una usuaria frecuente de delivery y taxis por aplicación, al primero recurre por lo menos dos veces a la semana, mientras que el segundo es su método de movilidad habitual de lunes a viernes.

“Cuando tengo que solicitar el servicio siempre me gusta que me toque una mujer. Las repartidoras suelen ser muy amables y con las conductoras me siento más segura. Cuando llego a salir de fiesta hasta he llegado a activar los filtros para que solo me asignen conductoras y así ir más tranquila a casa”, expuso.