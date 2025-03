“Lo que más preocupa es el impacto en nuestros ingresos. El tema del seguro social suena muy bien, pero si eso significa que nuestras ganancias caigan drásticamente, ya no gusta tanto. Después de pagar todo, ¿qué me va a quedar?”, advirtió en entrevista para Expansión Edgar Balderas, que trabaja como repartidor desde hace más de cinco años y actualmente pertenece a RUM.

Balderas explicó que socios como él ya absorben otros costos operativos, como el mantenimiento de vehículo y gasolina, pero con la entrada de la nueva ley se sumará la contribución a la seguridad social, e incluso el 2% adicional por plataforma.

“Muchos no saben que los gastos operativos, entre gasolina, mantenimiento, refacciones y todo lo que implica moverse, lo absorbemos nosotros. Si el gobierno dice: ganas 10,000 pesos, te vamos a descontar de ahí para seguridad social’, pero de esos 10,000, solo quedará 5,000 después de pagar todo, ¿qué me va a quedar?”, lamentó

En noviembre de 2024, RUM alcanzó un acuerdo con las autoridades para que el sistema de pago de impuestos bajo el que operan se mantuviera con la entrada en vigor de la ley, sin embargo no fue plasmado por escrito. Actualmente, los repartidores pagan el 2.1% de ISR y 8% de IVA.

De acuerdo con el estudio de opinión sobre plataformas digitales en México de la firma encuestadora Buendía & Márquez, para 32% de los socios repartidores y conductores, las ganancias generadas a través de plataformas digitales son solo un complemento a sus ingresos y no una fuente fundamental; sin embargo, hay un 27% para el que las aplicaciones son su única fuente de ingresos.

“Como siempre decimos: con los repas todo, sin los repas nada y no se repartan nuestros ingresos. Estas consignas no son solo un grito de lucha, sino una realidad que no podemos permitir que se ignore”, sentenció Balderas.

El trabajo de Buendía & Márquez apunta que hay una buena aceptación de la forma en la que se generan ganancias a través de plataformas digitales, pues 76% de los socios está muy o algo satisfecho con la generación de ganancias a través de estos canales.

La forma en la que los trabajadores digitales realizan su labor actualmente es tan aceptada por ellos que si tuvieran que convertirse en empleados, 33% declaró que dejaría de utilizar la aplicación digital, un 24% buscaría otra opción de generar ingresos de forma flexible y 3% se inclinaría por buscar otro trabajo tradicional o de medio tiempo. Es decir que de acuerdo con la encuesta, en total, alrededor de 60% de los conductores y repartidores ya no usaría las plataformas.