Así es el sistema de Nintendo para combatir la reventa de Switch 2 en EU

Nueva York, Estados Unidos. Nintendo no quiere los problemas de reventa que sufrieron con Switch. Para ello implementará un sistema de compras a través de invitaciones con la finalidad de que las personas no compren múltiples unidades.

De acuerdo con la empresa, se utilizará un sistema de invitaciones para adquirir el dispositivo, ya sea únicamente la versión con la consola por 449 dólares o bien el bundle junto a Mario Kart World, por 499 dólares.

“A veces, cuando tenemos disponibilidad ilimitada o no sabemos cómo se va a recibir, vemos que puede haber gente que saque una ventaja al revender y no queremos que eso pase, queremos que llegue a un precio justo para todos”, comentó a Expansión la directora de marketing para Latinoamérica de Nintendo of America, Romina Whitlock.