YouTube celebra su 20 aniversario: así se perfila el futuro del video

YouTube no solo es la plataforma de video más popular del mundo, también es un gigante económico que influye en industrias creativas, en el marketing digital y en las economías locales. Hace 20 años se subió el primer video a YouTube, titulado ‘Me at the zoo’ , un discreto clip de 19 segundos que muestra al cofundador de la plataforma, Jawed Karim, en el Zoológico de San Diego, compartiendo una curiosidad sobre los elefantes: tienen trompas muy largas.

En las dos décadas transcurridas desde entonces, esta plataforma es dominante en la industria del video en internet. Bajo la dirección de Google desde su adquisición en 2006, se expandió a todo lo relacionado con este formato: su oferta ahora incluye televisión digital de pago a través de YouTube TV, suscripciones sin publicidad, streaming de música, videos cortos y una creciente economía de creadores que atrae a más de la mitad de los profesionales del marketing de todo el mundo, según datos de eMarketer.