YouTube pone a temblar a las streaming: ya se ve más en TV que en celulares

El reconocimiento de este medio de transmisión ha impulsado al sitio a integrar herramientas que existen para otros dispositivos. Por ejemplo, si un contenido se ve desde la aplicación de TV de YouTube, los usuarios ya pueden ver los comentarios y descripciones de los videos.

De acuerdo con datos de la consultora Nielsen, de enero a agosto de 2024, el 18.4% de la población en México consumía contenido de streaming a través de una pantalla, la mitad lo hacía en YouTube, dejando atrás a otros como Netflix, Prime Video de Amazon o Disney, donde para tener acceso al material hay que pagar.

Pero el hecho de que no haya que pagar una suscripción no quiere decir que no se requiera una cuota, por lo menos desde el punto de vista de la publicidad. Los recursos publicitarios de Google indican que YouTube contaba con 83.10 millones de usuarios en México a principios de 2024, mientras que los anuncios en la plataforma alcanzaron el 77.5% de la base total de usuarios de internet en México.

Además, datos publicados en las propias herramientas de planificación publicitaria de Google muestran que el alcance publicitario potencial de YouTube en México aumentó en 1.3 millones (+1.6%) entre inicios de 2023 y principios de 2024.

En este sentido, la televisión conectada (CTV, por sus siglas en inglés por ‘Connected TV’) se posiciona como una de las plataformas más influyentes para el consumo de contenido digital y estrategias publicitarias en América Latina.

Según datos recientes de Comscore, un 59% de los adultos en la región ya forma parte de este ecosistema, dedicando en promedio cuatro horas diarias a visualizar contenido, con mayor concentración entre las 7:00 p.m. y las 12:00 a.m. Esta tendencia destaca el potencial de la CTV para conectar con las audiencias en momentos estratégicos y al mismo tiempo fortalecer las oportunidades para marcas que buscan una interacción más personalizada y efectiva.

“Connected TV en América Latina representa una oportunidad transformadora para los anunciantes. Este canal permite no solo alcanzar a las audiencias de manera más holística, sino también interactuar con consumidores receptivos y listos para actuar. La capacidad de CTV de ofrecer contenido atractivo junto con publicidad personalizada es un diferenciador clave que las marcas deben aprovechar”, concluyó Iván Marchant, vicepresidente de Comscore Latinoamérica.