Foxconn, fabricante del iPhone, crece gracias a la presión arancelaria

A lo largo de estos cuatro meses del año, la presión de los aranceles ha provocado que las empresas de gadgets, como Apple, decidieran acelerar los envíos desde sus fábricas en el extranjero y así tener inventario para evitar la subida de precios a los consumidores finales.

Apple es uno de los ejemplos más representativos de esta situación, pues si bien Foxconn es una empresa taiwanesa, la mayoría de sus fábricas de ensamblaje del iPhone se encuentra en China, por lo que la aplicación de aranceles afectaría al comportamiento del dispositivo en el mercado.

Si bien Trump señaló que los dispositivos electrónicos quedarían fuera de la aplicación de los impuestos en una primera etapa, la realidad es que las compañías ya han estado previendo los posibles efectos negativos que estas medidas tendrían sobre sus finanzas.

El jueves, tras la presentación de resultados financieros, Tim Cook, director ejecutivo de la compañía, aceptó que estos aranceles tendrán un impacto estimado de aumentar los costos en “900 millones de dólares” únicamente durante el segundo trimestre del 2025.

Según analistas, Apple puede distribuir tales aranceles a través de su cadena de suministro, al tiempo que mantiene los aumentos de precios al mínimo para evitar perder cuota de mercado, algo que ya ha sucedido en territorios como China.

Por otra parte, la empresa se ha planteado trasladar el ensamblaje de sus dispositivos de China (donde actualmente se encuentra el 85% de su operación) a la India, país que se vería afectado por un arancel del 26%, una cifra significativamente menor al 145% para el gigante asiático.

Se espera que este año, Apple fabrique 25 millones de iPhones en sus instalaciones en la India, según datos de Bank of America. No obstante, ese no es el único país que la empresa tendría como alternativa, pues Brasil también podría convertirse en una nueva opción de ensamblaje.