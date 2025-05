Amazon y New York Times se alían para mostrar su contenido en plataformas de IA

Aunque no se reveló el monto del acuerdo, según Meredith Kopit Levien, directora ejecutiva de The New York Times Company, “concuerda con nuestro principio fundamental de que vale la pena pagar por el periodismo de alta calidad (..) ya sea mediante acuerdos comerciales o por medio de la aplicación de nuestros derechos de propiedad intelectual”.

Cabe recordar que a inicios de año, Amazon lanzó una nueva versión de su robot Alexa, llamado Alexa +, el cual está potenciado por IA para entregar interacciones más naturales y personalizadas.

Entre algunas de las nuevas tareas que los dispositivos con esta IA pueden hacer se encuentran tener conversaciones orgánicas, gestión proactiva de tareas, análisis de documentos y contenido visual, interacción mejorada con otros dispositivos inteligentes y creación de contenido creativo.

Sin embargo, es importante señalar que se trata de una suscripción mensual de 19.99 dólares, aunque será gratuita para los miembros de Amazon Prime Y por ahora el lanzamiento inicial fue en Estados Unidos.

La disputa del Times contra OpenAI

El New York Times ha sido de los medios más críticos en contra de OpenAI. Hace poco más de un año, el diario demandó a la startup californiana y a Microsoft por violación de derechos de autor, además de acusar a las empresas de “copiar y usar millones” de sus artículos para entrenar sus modelos de IA.

A finales de marzo, un tribunal federal en Estados Unidos permitió que esta demanda avanzara, bajo el argumento de que ha tenido un impacto directo en el negocio informativo del Times, aunque también desestimó algunas reclamaciones.

Este caso no ha llegado a su fin y, de hecho, el proceso entrará a una nueva fase que incluye audiencias públicas, recopilación de pruebas y declaraciones confidenciales tanto de las empresas de tecnología como del medio de comunicación.