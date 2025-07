Fuentes cercanas al proceso explicaron a Expansión que la próxima semana Pérez Salinas se reunirá con el Consejo de Altán Redes para revisar el tema del nuevo cargo.

Altán tendría un nuevo titular luego de aproximadamente tres meses de la salida de Carlos Lerma, quien fue el último funcionario en ostentar dicho título.

La entrada de Pérez Salinas al frente de Altán Redes implicaría un conflicto de interés, al complicar la supervisión de la empresa sobre el uso y el pago de la banda de 700 MHz.

Promtel -un organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y titular de la banda de 700 MHz- sostiene desde 2017 un contrato de Asociación Público-Privada con Altán Redes para que use y explote dicho espectro para habilitar servicios de capacidad de red a Operadores Móviles Virtuales (OMV), como Bait de Walmart.

La empresa a cambio tiene como obligación pagar a Promtel aproximadamente 500 millones de pesos por la explotación de la banda de 700 MHz a más tardar en marzo de cada año. Además, el Organismo tiene como misión vigilar la operación de Altán como es el diseño, instalación y operación de infraestructura.

"Se tendrían que resolver muchas cosas para que este movimiento no fuera ilegal porque hay un contrato de Asociación Público Privado vigente y hay una deuda con la Banca de Desarrollo y con los acreedores. Esto sería como si el árbitro se convirtiera en el director técnico", advirtió una fuente.

"Esto es un enorme conflicto de interés. Aquí el juez y parte sería la misma persona para la vigilancia de Altán. No queda claro si colocarán a otra persona en Promtel o si se busca eliminar al organismo que en este momento está debilitado", dijo otra fuente que pidió no ser citada porque el tema no es público.

Desde el año pasado, Promtel sufrió despidos masivos, entre ellos de la entonces titular María de Lourdes Coss, con la finalidad de adelgazar su estructura. En ninguno de los casos fue posible contactar a personal de comunicación o prensa porque no hay claridad en quien lleva estos temas en las organizaciones.

"El gobierno tendrá que explicar su movimiento porque esto traerá problemas de competencia para el sector porque al no existir una vigilancia efectiva de la empresa, podría generar que los precios de Operadores Móviles Virtuales sean más complejos de replicar", dijo otra fuente.

Quién es la titular de Promtel, Zaira Pérez

Zaiara Pérez es la actual titular de Promtel. Cuenta con conocimientos del sector de telecomunicaciones al haber participado en convenios con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para regular la infraestructura de telecomunicaciones en la Ciudad de México.

Ademas fungió como directora general del Centro de Conectividad e Infraestructura Tecnológica de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) en la Ciudad de México, cuyo ente fue presidido de José Merino.

"Ella es abogada y tiene un corte técnico que entiende cómo opera el sector. Trae la escuela de José Merino y esto implica una mano dura. Puede intentar poner en orden algunas cosas", dijo una de las fuentes que pidió no ser citada.