La razón por la que Nothing sigue tan escéptica de los teléfonos plegables

La industria de los smartphones vive una emoción desbordada por los teléfonos plegables. Samsung, Oppo, Motorola, Tecno y Huawei son algunas de las empresas que ya tienen dispositivos en esta categoría. Incluso se prevé que también Apple forme parte de ella; sin embargo, se trata de una vertical que no es para todos y startups, como Nothing, no entrarían a ella porque no es rentable.

De acuerdo con datos de IDC, en 2024 se enviaron alrededor de 25 millones de unidades plegables en todo el mundo. Por otra parte, Omdia reportó que en el mismo periodo los envíos de teléfonos tradicionales fue de 1,998 millones de dispositivos, lo cual demuestra que la tasa de adopción de los plegables aún es muy baja y por ello las compañías emergentes no entran a este mercado.

“Aún somos una empresa pequeña como para poder asumir los costes que conlleva el desarrollo de este tipo de productos”, afirma David Sanmartín, cofundador de Nothing. “No nos recuperaríamos simplemente porque no hay suficiente mercado como para justificar la inversión”.