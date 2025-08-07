El smartphone encarece la lista de regreso a clases 2025, ¿es indispensable para estudiar?

En la oferta hay smartphones como el Samsung Galaxy S25 Ultra o el Huawei Pura 80 Ultra, que superan los 30,000 pesos. Y si bien ambas marcas ofrecen equipos con precios más asequibles, al consultar el catálogo de estas y otras compañías se revela que la media de sus productos está muy por encima.

A continuación se muestra una tabla con el costo promedio de un teléfono dependiendo de la marca.

Desde la perspectiva de Adriana López, madre de dos adolescentes, “no necesitas un celular tan avanzado para estudiar, mantenerte comunicado o hacer tus tareas”.

“El regreso a clases ya es caro solo con los útiles escolares. Y siendo muy claros: no es solo el precio del celular, sino el riesgo de perderlo, que te lo roben o que se rompa. Mientras más caro es, más estrés y más deuda para todos", dijo la madre de familia.

De acuerdo con un análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el gasto promedio que deben realizar las familias mexicanas por cada hijo en edad escolar va de los 3,000 a los 7,000 pesos, monto que incluye útiles, uniformes, mochilas, calzado, cuotas escolares y dispositivos electrónicos como laptop, tableta o conexión a internet.

Por otro lado, el gasto promedio en smartphones aumentó 78% en la última década, pasando de 2,600 pesos a los actuales 4,627. El fenómeno no es exclusivo de México. Datos de Statista revelan que mientras en 2016 el precio promedio era de poco más de 300 dólares, para 2023 esa cifra ya rebasaba los 420 dólares.

La explicación, según The Ciu, está en la integración de funcionalidades avanzadas que transforman al celular en cámara, consola, centro de entretenimiento y herramienta educativa. El problema es que esa evolución tecnológica también eleva las expectativas, tanto técnicas como sociales.

“Por supuesto que mis hijos me piden celulares super caros pero yo les digo que no quiero que confundan tener lo último en tecnología con tener más valor como persona. Un buen estudiante no se mide por la marca de su teléfono”, mencionó López.

