EA Sports FC 26: ¿Cuándo se estrena, qué novedades y ligas nuevas tendrá?

Dentro del modo Ultimate también se integrarán elementos como los desafíos “Gauntlets”, misiones “eventos vinculados”, bonificaciones de rachas de victorias, penalizaciones para abandono de partidos y un sistema competitivo más equilibrado en Rivals y Champions, con un torneo adicional llamado FC26 Challengers.

Si lo tuyo no es jugar en línea, esta edición introducirá la función Manager Live, que añade desafíos semanales (más de 150) con recompensas especiales como equipaciones retro o la integración de Íconos y Héroes en el Modo Carrera.

Además, el sistema de progresión de este modo ya no será lineal, es decir, no estará basado en una temporada regular, sino en experiencia (XP) y arquetipos, complementado con historias de origen, mejoras en scouting y rotación de plantillas inteligente, crisis inesperadas (como problemas económicos o sanitarios en el equipo), y tácticas ajustables sin penalización para darle más realismo.

Los arquetipos, vale la pena mencionar, son estilos de juego inspirados en leyendas del fútbol. Existen 13 arquetipos distintos, cada uno con atributos, ventajas y posibilidades de personalización propias.

Para avanzar, los jugadores ganan Archetype XP (AXP) al disputar partidos y completar desafíos. Esto permite desbloquear Puntos de Atributo (AP), mejoras exclusivas y "Signature PlayStyles" que reflejan el estilo único de tu arquetipo y permiten que tu jugador evolucione de manera más personalizada.

Actualizaciones de jugabilidad y contenido visual

En EA Sports FC26 también se implementarán dos modos de juego diferenciados: Competitive Gameplay, ideal para Ultimate Team y Clubs, con acción rápida e inteligencia artificial más agresiva; y Authentic Gameplay, diseñado para el Modo Carrera, con un enfoque más realista y táctico.

Además, el estudio promete mejoras sustanciales en los fundamentos del fútbol virtual, como regates más precisos, pases más responsivos, animaciones de porteros más realistas, y ajustes inteligentes en las entradas defensivas — como el llamado “tacklebacks”— para favorecer recuperaciones de balón más justas.

En términos gráficos, en este juego resaltan las mejoras a partir de modelados más realistas, efectos de iluminación, detalles en estadios como césped y clima, además de una nueva capa de realismo en la inteligencia de los porteros.

A diferencia de lo que sucedió en la generación anterior, la versión para Nintendo Switch 2 mantiene paridad de contenido con las versiones de PS5, Xbox Series X|S y PC, rompiendo con ediciones limitadas previas.

¿Qué ligas estarán disponibles en EA Sports FC26?

El juego contará con más de 20,000 jugadores con licencia, más de 750 clubes y selecciones, y más de 35 ligas, incluyendo derechos exclusivos de competiciones como UEFA Champions League, la Copa Libertadores, LaLiga, la Premier League, la Bundesliga, la Liga F y la Women's Super League.

¿Cuándo estará disponible y en qué plataformas?

EA Sports FC 26 estará disponible el próximo 26 de septiembre de 2025, aunque habrá acceso anticipado desde el 19 de septiembre de 2025.

Las plataformas donde se podrá jugar son: PlayStation 4 y PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 y PC.