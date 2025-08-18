YouTube y UNFPA se alían para impulsar espacios digitales seguros para jóvenes con ayuda de influencers

UNFPA es el organismo de la ONU encargado de promover los derechos reproductivos, la salud sexual y la igualdad de género. Su labor se centra en garantizar que cada embarazo sea deseado, cada parto sea seguro y que los jóvenes puedan desarrollar su potencial en condiciones de dignidad y bienestar. Al unir la experiencia del organismo especializado en la protección de derechos y el bienestar con el alcance masivo y la influencia cultural de YouTube, la alianza busca trasladar esos principios al entorno digital.

Daniela Guerra, líder de comunicación y responsabilidad para YouTube Hispanoamérica, recordó que cada día se suben más de 20 millones de videos a la plataforma. “Lo que buscamos es canalizar parte de esa energía creativa hacia proyectos con impacto social, trabajando de la mano con comunidades educativas y con certificación del UNFPA”, explicó.

La alianza establece un marco de colaboración en cinco líneas estratégicas:

Formación en línea de creadores de contenido como agentes de cambio a través de programas certificados por UNFPA que promuevan mensajes positivos sobre prevención de violencias digitales y bienestar juvenil.

Desarrollo de recursos educativos para docentes y comunidades.

Talleres y liderazgo juvenil en producción y difusión de contenidos con organizaciones lideradas por jóvenes.

Habilidades críticas y seguras en el entorno digital como la prevención contra el acoso en línea, la desinformación y otras formas de violencia digital.

Hacia el futuro, Guerra apuntó que YouTube utilizará herramientas de medición de la plataforma para evaluar el alcance e impacto de los contenidos producidos, “optimizando las estrategias de comunicación”.

De acuerdo con el convenio, en su primera etapa se trabajará con 50 “edutubers”, es decir. creadores de contenido enfocados en educación, que participarán en programas certificados por el UNFPA.

El proceso será así: el UNFPA aportará el marco educativo y los contenidos base como lineamientos, capacitaciones y materiales sobre prevención de violencias digitales. YouTube podrá su plataforma y comunidad de creadores, quienes luego de ser capacitados se convertirán en voceros a través de videos con enfoque social.

Guerra aclaró a Expansión que estos influencers no recibirán incentivos económicos adicionales, sino un reconocimiento social y un certificado de UNFPA que avale su formación.