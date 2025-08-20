Apple cambia a China por India para fabricar iPhone, pero Trump le pone un nuevo obstáculo

El funcionario acusó a la India de “lucrar” al comprar el crudo ruso barato y revenderlo durante la guerra de Ucrania, una práctica que calificó como “inaceptable”. Esta decisión se enmarca en una serie de decisiones económicas contra los socios comerciales de Rusia –entre ellos India– a quienes impuso aranceles secundarios del 100% si no se alcanza un acuerdo de paz para septiembre.

Además, a inicios de mes India recibió un aumento del 50% en los aranceles, lo cual está impactando las finanzas de Apple, pues la tecnológica cuenta con cinco fábricas en ese país, donde se ya se aumentó la producción de teléfono insignia, al tiempo que la firma se prepara para el lanzamiento del iPhone 17.

En junio se dio a conocer una nueva asociación con Tata, a través de la cual inauguró dos nuevas fábricas, además de que Foxconn ya cuenta con plantas ahí enfocadas en el ensamblaje de los equipos.

De acuerdo con un reciente reporte del diario The Times of India, Apple producirá los cuatro modelos de la versión más actual del dispositivo en ese país, marcando la primera ocasión en que traslada toda la producción de una familia completa fuera de China.

India es un país de contrastes para Apple

En el segundo trimestre del año, Apple gastó alrededor de 800 millones de dólares, debido a los impuestos sobre los productos provenientes de China y, de acuerdo con Tim Cook, CEO de la empresa, se espera que para el tercer trimestre, el golpe sea de unos 1,100 millones de dólares.

Por lo tanto, a medida que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China crecen, Apple busca nuevos socios que puedan asumir los compromisos de fabricación y evitar seguir perdiendo dinero.

En este contexto, la relevancia de India no deja de crecer. Según estimaciones de Canalys para el mes de mayo, los envíos de iPhone desde la India a Estados Unidos crecieron un 76% y se contabilizaron en alrededor de 3 millones de dispositivos.

Dicha cifra contrasta de forma relevante con los envíos desde China durante el mismo mes, pues estos disminuyeron un 76%, respecto al periodo del año pasado, contabilizando únicamente 900,000 iPhone.

Sin embargo, India está en una disputa con Trump, por su postura en torno a seguir adquiriendo petróleo ruso aun cuando esto represente nuevas tasas arancelarias, una medida que el primer ministro de India, Narendra Modi, describió como “injustificada”.

Como parte de su contexto, India es el tercer mayor consumidor global de petróleo y se espera que supere a China para 2030, pues el país vive una transformación económica en la que este combustible es cada vez más relevante y en la actualidad, el petróleo ruso representa 36% de las importaciones totales.

