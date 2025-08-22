Elon Musk propuso a Zuckerberg comprar OpenAI por cerca de 100,000 mdd

Esta propuesta de adquirir OpenAI, dijo el director de la firma en una declaración ante un tribunal federal de California, fue una “oferta simulada” por parte de Musk y perjudicó sus negocios y competencia ante xAI, la startup de IA del también dueño de Tesla.

También resaltó que mientras Musk estaba en el proceso de formar un consorcio de inversores para financiar la adquisición, uno de los nombres que destacó fue el de Zuckerberg, a quien le preguntaron “sobre posibles acuerdos de financiación o inversiones”.

En este contexto, los abogados de OpenAI solicitaron, por medio de una orden judicial, obtener dichas pruebas, además de cualquier documento o comunicación de Meta relacionada con cualquier reestructuración o recapitalización real o potencial de OpenAI.

Andy Stone, vocero de Meta, respondió en el caso que ni Meta ni el propio Zuckerberg firmaron la carta de intención de Musk para adquirir al creador de ChatGPT y la empresa declinó a hacer más comentarios acerca del caso.

Musk y Zuckerberg, obsesionados con OpenAI

Este caso demuestra el impacto que tiene OpenAI en la industria tecnológica, la cual no se había movido en algunos años. Musk por un lado, está en controversia con la firma de IA por su conversión a una empresa con fines de lucro y no mantenerse como una corporación de beneficio público.

Musk también ha criticado las inversiones multimillonarias que ha buscado a través de otros gigantes del sector, como Microsoft, que ya ha inyectado más de 10,000 millones de dólares en diferentes rondas de inversión.

Zuckerberg, por su parte, está obsesionado con desarrollar un modelo que supere las capacidades de GPT, pues según documentos judiciales de otro caso, los sistemas de Meta se quedaron rezagados frente a los de OpenAI.

Como parte de su estrategia, el dueño de Facebook lleva varios meses fichando a algunos de los investigadores y científicos más importantes del sector para desarrollar su tecnología, incluidos el cocreador de ChatGPT, Shengjia Zhao, y Alexandr Wang, fundador y director de la empresa de refinamiento de datos, Scale AI.