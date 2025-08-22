Publicidad

Tecnología

EU toma 10% de Intel: invertirá 11,100 mdd para fabricar chips

El presidente estadounidense confirmó la operación en conferencia de prensa y se espera que la compañía haga resurgir su estrategia de fabricación de chips.
vie 22 agosto 2025 03:17 PM
Estados Unidos toma el 10% de Intel: invertirá 11,100 mdd para competir con China
La inversión del gobierno “sería una conversión de subvenciones” que eran parte de la Ley CHIPS.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el gobierno adquirirá una participación del 10% en Intel. “Creo que es un gran acuerdo para ellos”, comentó el funcionario sobre la operación en conferencia de prensa este viernes.

De acuerdo con los términos del acuerdo, el gobierno invertirá 8,900 millones de dólares en acciones ordinarias de la empresa. La participación se financiará con los 5,700 millones restantes en subvenciones que se otorgaron a Intel en la administración Biden, pero no se habían pagado en virtud de la Ley CHIPS, así como con los 3,200 millones de dólares que se otorgaron en el marco del programa Secure Enclave.

Esta inversión de 8,900 millones, especificó Intel en un comunicado, se suma a los 2,200 millones que había recibido la empresa hasta la fecha en subvenciones CHIPS, lo que suma una inversión total de 11,100 millones de dólares.

“Como la única empresa de semiconductores que realiza I+D y fabricación de lógica de vanguardia en EE. UU., Intel está firmemente comprometida con garantizar que las tecnologías más avanzadas del mundo se fabriquen en Estados Unidos”, declaró Lip-Bu Tan, director ejecutivo de Intel. “El enfoque del presidente Trump en la fabricación de chips en EE. UU. está impulsando inversiones históricas en una industria vital, esencial para la economía y la seguridad nacional del país.

La empresa también especificó que el gobierno acordó adquirir 433.3 millones de acciones ordinarias de Intel a un precio de 20.47 dólares por acción, equivalente a una participación del 9.9% en la compañía.

Intel, valorada en 10,000 millones de dólares, recibió una inversión de 2,000 millones de dólares por parte de SoftBank el lunes pasado, con el objetivo de expandir la fabricación de semiconductores de última generación en Estados Unidos.

Hace unos días, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la inversión del gobierno “sería una conversión de subvenciones” que eran parte de la Ley CHIPS, destinada a “estabilizar a la empresa para la producción de chips aquí en EU”.

Esto también lo confirmó el secretario de Comercio, Howard Lutnick. “Entregaremos el dinero, que ya se comprometió durante la administración Biden y recibiremos participación accionaria a cambio”, comentó y agregó que el rol del gobierno en Intel sería “sin derecho a voto”.

Otro funcionario de la Casa Blanca dijo a CNBC que tendrán “conversaciones continuas” con Intel y destacó que hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo explícito. Asimismo, detalló que Trump y el CEO de Intel, Lip-Bu Tan, se reunirán por la tarde. Se espera que la operación se formalice hoy mismo.

Con esto se formaliza otro movimiento del gobierno estadounidense en las empresas de tecnología locales, pues se liga al impuesto del 15% que impuso a Nvidia y AMD para recuperar las exportaciones de chips a China.

Expansión consultó a Intel para conocer una postura al respecto, pero la empresa declinó hacer comentarios.

Nvidia detiene producción del chip H20 y se reúne con TSMC

En paralelo, Nvidia ordenó a sus proveedores (Samsung y Amkor) detener la producción de su chip de IA H20, luego de que el gobierno chino solicitara a las empresas locales evitar el uso de tal componente.

Por otra parte, el director ejecutivo de la empresa, Jensen Huang, se reunió en Taipéi para visitar a su socio de fundición de chips TSMC. "Mi principal propósito al venir aquí es visitar TSMC", dijo a los periodistas, añadiendo que solo se quedaría unas horas y que se marcharía después de cenar con los líderes de TSMC, según una transmisión en directo emitida por los medios locales en el aeropuerto Songshan de Taipéi, donde aterrizó en un jet privado.

Huang dijo que visitaba Taiwán a dar las gracias a TSMC, donde se han fabricado seis nuevos chips, entre ellos una nueva unidad de procesamiento gráfico y un procesador fotónico de silicio para la próxima generación de superordenadores de arquitectura Rubin de Nvidia. "Es la primera arquitectura de nuestra historia en la que cada chip es nuevo y revolucionario", afirmó. "Hemos terminado de diseñar todos los chips".

(Con información de Reuters)

