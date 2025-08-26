Ya hay fecha para la presentación del iPhone 17: ¿cuándo es el Apple Event 2025?

¿Cuándo y cómo ver el Apple Event 2025?

De acuerdo con el anuncio de la empresa de Cupertino, el evento se llevará a cabo el martes 9 de septiembre desde el Teatro Steve Jobs, ubicado en el Apple Park, en California, a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

El evento se podrá seguir desde el canal de youtube oficial de la tecnológica, también en su página web principal e incluso por su aplicación de streaming, Apple TV+.

¿Qué esperar del Apple Event 2025?

Durante este evento se presenta la nueva serie de iPhone para el siguiente año. La expectativa es que haya cambios importantes tanto a nivel de diseño como en software, empezando por un nuevo sistema de cámaras ubicadas a lo ancho del teléfono.

Además, se prevé que también se incorporen las tan esperadas funciones de Inteligencia Artificial que se presentaron para Siri desde el año pasado y se han retrasado, algo que incluso ha preocupado a los inversionistas de la empresa.

No obstante, el punto más fuerte de la presentación es el rumoreado iPhone Air, una versión del teléfono mucho más delgada que resultaría más atractiva para un sector del mercado de smartphones en donde ya compiten empresas como Samsung.