Apple TV aumenta 30% su suscripción mensual, este es el nuevo precio

Apple TV sube 3 dólares al mes

La plataforma de contenido audiovisual de Apple incrementó este jueves el costo de su suscripción mensual, pasando de 9.99 a 12.99 dólares. El aumento de precio estará en vigor inmediatamente para los nuevos suscriptores, mientras que los existentes verán los cambios reflejados 30 días despúes de que finalice su ciclo de facturación, según Tom Neumayr, portavoz de Apple citado por The Verge.

Sin embargo, el precio no cambiará en la suscripción anual a Apple TV Plus de 99 dólares, como en los paquetes de Apple One de 19.95 dólares por mes.

La última vez que Apple subió el precio de la suscripción de su plataforma audiovisual fue en 2023, y es la tercera vez que sucede desde su lanzamiento en 2019, en el que costaba 4.99 dólares al mes.

“Desde su lanzamiento, Apple TV+ ha ampliado su amplia biblioteca de cientos de Apple Originals, con miles de horas de programación premium de todos los géneros y nuevos lanzamientos semanales, todo sin publicidad”, afirmó Neumayr.

¿Cuánto costará en México?

La suscripción de Apple TV en México pasará de costar 129 pesos a 169 pesos al finalizar el periodo de 7 días gratis. El cambio ya está vigente en el sitio oficial en el país.

Los planes de Apple One tienen los siguientes costos y servicios:

Individual - 249 pesos al mes

Acceso a iCloud+ (50 GB)

TV+

Music

Arcade

Familiar - 329 pesos al mes

Disponible para compartir hasta cinco personas

Acceso a iCloud+ (200 GB)

TV+

Music

Arcade

Premium - 499 pesos al mes

Disponible para compartir hasta cinco personas

Acceso a iCloud+ (2 TB)

TV+

Music

Arcade

Fitness+

Apple Music tiene disponible una oferta para estudiantes que da acceso gratis a Apple YV+ por 69 pesos al mes o 5.99 dólares. La tarifa puede mantenerse hasta por 48 meses, o 4 años.

Severance, una de las seres estrella de Apple TV+, obtuvo 27 nominaciones al Emmy este año. (Apple TV/Facebook)

¿Apple TV tiene anuncios?

No, los contenidos de la plataforma no contienen publicidad y permite compartir una suscripción con hasta cinco familiares.

Apple crece 10% en el segundo trimestre de 2025

El más reciente informe de Apple detalló que alcanzó los 94,040 millones de dólares, el mayor crecimiento desde diciembre de 2021, principalmente por las ventas de iPhone que tuvieron un incremento de 13% interanual a 44,850 millones de dólares.

“Fue un trimestre excepcional desde cualquier punto de vista”, comentó el director ejecutivo de la firma, Tim Cook, quien resaltó que la empresa también creció a doble dígito en sus categorías de Mac y Servicios (que incluye Music, Arcade, Apple TV+, entre otros).

Los ingresos en Servicios fueron de 27,420 millones de dólares, mientras que los de Mac fueron de 8,050 millones de dólares, los del iPad fueron de 6,580 millones de dólares. Otros productos representaron ingresos de 7,400 millones de dólares.

Kevan Parekh, director financiero de Apple, resaltó que su “base instalada de dispositivos activos alcanzó un nuevo récord histórico en todas las categorías de productos y segmentos geográficos, gracias a nuestros altos niveles de satisfacción y fidelidad del cliente”.