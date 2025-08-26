Ya se puede chatear en Spotify; tiene nueva herramienta para mandar mensajes sin salir de la app

De acuerdo con Daniel Ek, CEO de la firma, los usuarios comparten millones de veces al mes lo que escuchan, impulsados por el “boca a boca digital”, lo que permite que el contenido en su plataforma tenga mejor alcance. Con Mensajes pretenden fortalecer ese hábito.

“Los usuarios de Spotify nos han comentado que desean un espacio dedicado dentro de la app para compartir canciones, podcasts o audiolibros que les entusiasman con amigos y familiares, y una forma sencilla de seguir las recomendaciones”, escribió la compañía en su blog oficial.

La herramienta estará disponible para usuarios mayores de 16 años, tanto en planes gratuitos como de pago, quienes podrán iniciar chats individuales desde la app, reaccionar con texto o emojis y acceder a un historial de recomendaciones. Spotify reveló que esta función se activará de manera paulatina en esta semana en “mercados selectos y en dispositivos móviles”.

La plataforma aseguró que los usuarios podrán aceptar o rechazar solicitudes, bloquear cuentas y denunciar mensajes que incumplan con las normas de la plataforma.

En materia de seguridad, Spotify comentó que aplicará un sistema de cifrado estándar que protege los mensajes. Además, combinará tecnología automática que detecta posibles contenidos dañinos con la revisión de moderadores humanos en los casos denunciados. De esta forma, busca ofrecer un espacio de intercambio protegido sin dejar de cuidar la privacidad de los usuarios.

La función no reemplaza las integraciones con redes sociales externas. De hecho, Spotify recientemente anunció nuevas formas de integración con Instagram que buscan facilitar la manera en que los usuarios comparten música. Ahora, al publicar una canción en Historias, se incluirá un fragmento de audio que permite escuchar parte del tema sin salir de la aplicación, con la opción de abrirlo directamente en Spotify para reproducirlo completo.

“Los mensajes de Spotify están diseñados para complementar estas integraciones, no para reemplazarlas, y nos entusiasma seguir ofreciendo más maneras de generar expectación por el contenido de Spotify que te encanta, dondequiera que estés”, refirió la empresa.

La introducción de Mensajes llega en un contexto complejo para la compañía: pocos días después de confirmar un aumento en el precio de sus suscripciones mensuales y en medio de resultados financieros que no cumplieron con las expectativas del mercado.

Aunque Spotify reportó un incremento en su base de usuarios, sus ingresos en el segundo trimestre quedaron por debajo de lo previsto, pues alcanzaron cerca de 4,835 millones de dólares, inferiores a los 4,960 millones que pronosticaban los analistas. Además tuvo una pérdida neta de aproximadamente 99 millones de dólares, cuando en el mismo periodo de 2024 registró ganancias de 274 millones de dólares.

En este escenario, la apuesta por nuevas funciones sociales cobra un sentido estratégico para la empresa, como una manera de reforzar su propuesta de valor, un factor clave cuando los precios suben.

