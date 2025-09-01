TikTok estrena nuevas funciones en el chat al estilo de WhatsApp: ya puedes mandar notas de voz

El anuncio pone sobre la mesa un fenómeno cada vez más evidente en el ecosistema digital: las redes sociales tienden a integrar funciones similares a las de su competencia. Por ejemplo, Instagram incorporó videos cortos tras el éxito de TikTok, YouTube lanzó su propio formato vertical, y ahora la app china amplía sus herramientas de mensajería, un terreno donde WhatsApp, Messenger e incluso Apple Messages ya cuentan con opciones de notas de voz.

El caso de WhatsApp muestra la fuerza que tiene esta última función, pues la compañía reveló que en su plataforma se envían en promedio 7,000 millones de mensajes de voz diarios.

La apuesta por robustecer la mensajería responde a una tendencia en la que los chats privados están cobrando mayor protagonismo en la interacción digital. Muestra de ello es que incluso Spotify, cuyo servicio está enfocado en el consumo de música, añadió recientemente funciones de mensajería para que los usuarios compartan contenido sin salir de la aplicación.

Con esta actualización, TikTok reforzaría la retención de su comunidad y ofrecerle un ecosistema en el que puedan entretenerse y comunicarse sin la necesidad de acudir a otras plataformas. Además da continuidad a sus lanzamientos del año pasado: los chats grupales de hasta 32 participantes, así como las salas de chat para creadores.

En cuanto al envío de fotos y videos, la plataforma refirió que permitirá capturar contenido directamente con la cámara o desde la galería, con la opción de editar antes de enviar. La compañía también implementó reglas de seguridad, pues no se puede mandar una imagen o video como primer mensaje a alguien con quien no exista una conversación previa; en este caso, solo es posible compartir material ya publicado en la app.

Los mensajes directos están restringidos a mayores de 16 años, y para los usuarios de entre 16 y 18 años existen filtros automatizados que detectan y bloquean desnudos antes de que lleguen al destinatario.