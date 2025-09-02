Publicidad

Tecnología

‘Alimentar al algoritmo’ le cuesta a las pymes hasta 7,000 pesos al mes

Para asegurar visibilidad, mantener relevancia y ser competitiva, una empresa pequeña destina entre 3,000 y 7,000 pesos, solo en anuncios.
mar 02 septiembre 2025 05:55 AM
¿Cuanto cuesta en promedio anunciarse en redes sociales?
Ya sea a través de marketplace, plataformas de delivery u optimizando en Google, las pymes destinan miles de pesos solo para vender.

Cuando Diego Vázquez estaba por emprender consideró ciertos gastos: la renta del local, la compra de una cafetera profesional, el precio de la luz, el agua y el internet. Sin embargo, al poco tiempo de operar se dio cuenta de que necesitaba anuncios en línea y contrató a un especialista en marketing digital y un fotógrafo profesional para poner su negocio en plataformas como Uber Eats o Rappi.

Hoy, destina aproximadamente 3,000 pesos al mes para pagar por anuncios en estas apps y en algunas campañas en redes sociales.

“Hay una competencia en el espacio físico y en el digital. Cuando recién abrí, anuncié la inauguración y puse algunas promociones, pero esto no es suficiente en una zona como Santa María la Ribera, donde hay decenas de cafeterías y buscas clientes más allá de los que pasan por el local”, relató Vázquez.

En el ecosistema empresarial digital, el algoritmo es un intermediario indispensable, pues ante la necesidad de destacar, se requieren estrategias y Ads (publicidad pagada en línea) para ganar visibilidad.

“Al inicio yo mismo era el community manager, fotógrafo y estratega de anuncios, pero no me daba abasto si también soy el barista. Para una cafetería, esta partida debe ser vista como parte fija del presupuesto operativo, no como una estrategia opcional”, aseguró el emprendedor.

Las grandes plataformas digitales, desde marketplaces como Amazon hasta redes sociales emergentes, transformaron la visibilidad en línea en un bien comerciable. En Amazon, la publicidad ya representa aproximadamente el 9.36 % de los ingresos totales —un récord alcanzado en el segundo trimestre de 2025—, y se proyecta que supere el 10% antes de fin de año, de acuerdo con datos de la empresa.

Al igual que Vázquez en las plataformas de delivery, quienes buscan ser relevantes en Mercado Libre, Amazon o Google, necesitan invertir mes a mes en anuncios o especialistas que les ayuden a optimizar la búsqueda orgánica de sus productos.

Un informe de Mercado Ads sugiere que publicaciones promocionadas pueden generar hasta un 26% de aumento en ventas, aunque esto no traduce directamente el costo promedio por clic.

“Los clientes esperan experiencias personalizadas en cada punto de contacto, de manera que integrar IA generativa permitirá crear una mayor serie de contenidos adaptados para ayudar en las experiencias de cada persona según sus necesidades", aseguró Víctor Cabrera, country manager de Adobe en México. "Además, el uso de Big Data, ayudará a crear algoritmos potentes para resolver de mejor manera las necesidades de cada persona y esto seguirá transformándose, por lo menos hasta 2030”.

El peso de la publicidad para las pymes

Según un estudio de Amazon Ads realizado en 2024 con tomadores de decisiones de pymes B2C (comercio del negocio al cliente final) en México, el 69% de las pymes ya invierten en publicidad digital, frente al 31% que aún no lo hace.

Uber Eats ofrece en México modalidades de asociación, cada una vinculada a comisiones sobre los pedidos y, en algunos casos, a una inversión adicional por parte del establecimiento para promociones. Por ejemplo, el Plan Lite considera una comisión del 25% sobre entregas y 15% en pedidos para llevar, mientras que en el Plan Premium, la plataforma iguala la inversión en anuncios del establecimiento hasta 1,000 pesos al mes.

En redes sociales como Facebook e Instagram, el gasto promedio oscila entre 3,000 y 7,000 pesos, suficientes para mantener un flujo constante de impresiones y clics en un mercado competido.

Si además se incluyen campañas en Google Ads, el presupuesto puede subir a 5,000 o incluso 10,000 pesos mensuales, ya que el costo por clic en búsquedas con intención de compra es más alto.

Aunque menos cuantificado en los estudios recientes, el posicionamiento orgánico -Search Engine Optimization (SEO)- es una base fundamental de presencia en línea. Se estima que las empresas destinan entre un 10% y un 20% de su presupuesto de marketing a estrategias SEO para ser relevantes en buscadores y plataformas de ecommerce.

Esa franja converge alrededor del 15%, consolidándose como una cifra realista para quienes desean mantener una visibilidad orgánica efectiva.

