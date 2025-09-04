Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Tecnología

Tamagotchi, el renacer digital de uno de los juguetes favoritos de México

Aunque nunca se fue del mercado, este juguete que marcó a los millennials se está actualizando a través de diferentes tecnologías para ser relevante en las generaciones actuales.
jue 04 septiembre 2025 01:00 PM
Tamagotchi regresa a México con fuerza, pero ahora va por el mercado de los adultos
La nostalgia y el acercamiento a nuevas generaciones impulsan la nueva era de Tamagotchi.

Para muchos mexicanos, el nombre Tamagotchi evoca una sonrisa nostálgica. El recuerdo de un pequeño dispositivo ovalado que requería cuidados constantes y que, para las generaciones de los 90, fue su primera mascota virtual sigue latente tanto en la memoria como en el mercado, pues a pesar de que ya no tiene la misma presencia, la marca atraviesa un resurgir en México.

Actualmente, las generaciones de niños ven el resurgir de un gadget que marcó a los padres en los 90. Sin embargo, César Muratalla, director comercial de Bandai Namco, aclara que "no es realmente un relanzamiento, porque Tamagotchi ha sido continuo desde que salió al mundo".

A nivel global, Tamagotchi ya suma 100 millones de unidades vendidas en sus casi 30 años de historia y en México busca captar la atención de varios mercados, como el de los juguetes, que supera los 1,800 millones de dólares anuales, según Statista, o el de los kidults, es decir, un segmento de adultos nostálgicos entre 25 y 45 años.

Publicidad

En Latinoamérica, este sector gasta entre 500 y 800 dólares al año en productos vinculados a la cultura pop, coleccionables, videojuegos, moda y entretenimiento. Además, el 43% de los adultos ha comprado al menos un juguete para sí mismo en el último año, lo que refleja que los adultos son un grupo demográfico más relevante para la industria del juguete, de acuerdo con cifras de Infobip.

Por ello, el ejecutivo detalla que si bien su presencia en México se percibe como un retorno es, en realidad, la consolidación de una estrategia que nunca se fue del todo, adaptándose y evolucionando para conquistar a las nuevas generaciones mientras capitaliza el cariño de las anteriores.

Un icono en el imaginario colectivo mexicano

El reconocimiento de la marca Tamagotchi en México data de los 90 y en la actualidad se sostiene de una "nostalgia positiva" entre los millennials que crecieron con él, apunta Muratalla, quién agrega que este fuerte arraigo emocional es una ventaja significativa, pues facilitó su reintroducción y posicionamiento en el mercado mexicano.

En Japón, Tamagotchi nunca desapareció; su presencia "es fuerte y ha tenido crecimientos continuos año con año desde los noventas". En su nación de origen, comenta el ejecutivo, "es una cultura, es parte de lo que es Japón, es parte de la cultura pop, del mundo kawaii que se conoce a nivel mundial".

De hecho, el fenómeno kawaii es de lo más destacado en el mundo del entrenamiento. Entre 2023 y 2024, el mercado global de merchandising de anime creció un 10.65%, según Grand View Research y en México, marcas como Banpresto, Tamagotchi y Gashapon experimentaron un crecimiento del 60% en último año.

Es por ello que Bandai Namco, con casi 15 años de operación en México, decidió darle un peso específico a Tamagotchi en el país. Al respecto, Muratalla comenta que desde hace un par de años empezaron a cimentar las bases de Tamagotchi nuevamente, lo cual implica alinear los lanzamientos con Japón, Estados Unidos y Europa, asegurando que toda la oferta global esté disponible en México y Latinoamérica.

El dispositivo es "muy bien recibido por las nuevas generaciones", apunta, y agrega que "los hijos y las hijas de los millennials lo están adoptando con mucha ternura porque familiarmente lo conocen".

Si bien este juguete electrónico no desapareció, sí se reinventó. Aún es posible encontrar el dispositivo original, el píxeles blanco y negro que se moría luego de unos días, pero el principal valor en la actualidad es que se trata de un dispositivo que se adaptó a las tendencias de las nuevas generaciones.

Ahora este juguete no es sólo eso, sino también un accesorio de moda, un dispositivo parte de una comunidad electrónica —casi como una red social que conecta Tamagotchis de todo el mundo— un gadget inteligente que se conecta a su propio universo digital —Tamaverso— o incluso un objeto de colección.

A pesar de los cambios y actualizaciones del dispositivo, Muratalla destaca que la filosofía central de Tamagotchi se mantiene: "Ser un device entrenador y un acompañamiento durante diferentes etapas". Para los niños pequeños, "aprender las responsabilidades de la vida" y a medida que los usuarios crecen, Tamagotchi se puede convertir en "un accesorio que represente tu personalidad".

Publicidad

Tags

Tamagochi

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad