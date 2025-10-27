CFE recibirá más dinero por parte del gobierno y así te beneficia como usuario

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibirá una mayor cantidad de dinero por parte del gobierno federal para poder cubrir el subsidio que se aplica a las tarifas eléctricas domésticas de este año, lo que representará un aumento del 4% respecto al año previo.

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja, informó que la empresa eléctrica contará con 84,805 millones de pesos para este fin.

“Estos recursos beneficiarán a cerca del 89% de los usuarios residenciales, con un subsidio promedio del 47% en su factura, que varía según los criterios de zona y temporada”, explicó la funcionaria.

Durante 2024, la CFE recibió 81,600 millones de pesos como subsidio a las tarifas eléctricas, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizado con datos de la propia empresa.

“Esto representa apoyar la economía de millones de familias; entendemos que debemos ser sus aliados en las temporadas que más lo requieren”, añadió Calleja.