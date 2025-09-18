Nvidia invierte 5,000 mdd en Intel y abre nueva alianza en la IA

Más allá de la inyección de capital, la alianza tiene un trasfondo tecnológico. Ambas compañías desarrollarán conjuntamente procesadores x86 personalizados para centros de datos que Nvidia integrará en su infraestructura de IA, además de sistemas en chip para computadoras personales que combinarán CPUs de Intel con chiplets RTX de Nvidia.

Esta integración promete un ecosistema más eficiente en la comunicación entre CPU y GPU gracias a la tecnología NVLink, lo que podría traducirse en máquinas más potentes y optimizadas para cargas de trabajo intensivas en inteligencia artificial.

El anuncio llega en un momento en que Intel enfrenta uno de los periodos más complejos de su historia reciente.

Los retrasos en la transición hacia procesos de fabricación más avanzados, sumados a la presión competitiva de AMD en procesadores y de Nvidia en aceleradores de IA, erosionaron su posición en el mercado.

Para la compañía de Santa Clara, la asociación con Nvidia representa no solo un salvavidas financiero, sino también la posibilidad de volver a ser protagonista en el negocio de centros de datos, el segmento más lucrativo del sector tecnológico.

La alianza también se inscribe en un escenario en el que el gobierno de Estados Unidos apuesta por revitalizar a Intel como pieza clave de su estrategia industrial y de la que adquirió el 10%.

A través de la Ley CHIPS, Washington comprometió más de 50,000 millones de dólares en subsidios e incentivos fiscales para impulsar la manufactura local de semiconductores y reducir la dependencia de Asia. Intel se convirtió en el principal beneficiario de este programa, con apoyos que buscan acelerar la construcción de fábricas en Arizona y Ohio.

Para Nvidia sumar a Intel como socio asegura un aliado capaz de fabricar chips a gran escala y, al mismo tiempo, refuerza su control sobre la cadena de valor de la IA.

La magnitud del acuerdo no pasa desapercibida en el tablero competitivo. AMD, Qualcomm y otros actores que habían apostado por integrar CPU y GPU en un mismo paquete tendrán que acelerar su innovación para no perder terreno frente a una dupla que, de concretarse sin trabas regulatorias, establecería un estándar en cómputo para IA. Las autoridades antimonopolio en Estados Unidos, Europa y China aún deberán revisar la operación, dado el peso de ambos jugadores en la industria.

Con esta jugada, Nvidia e Intel envían un mensaje claro, pues la próxima batalla en la industria no se librará únicamente en la capacidad de fabricar chips más rápidos, sino en la integración de arquitecturas que respondan a las exigencias de la IA en todos los frentes, desde los servidores corporativos hasta las laptops de consumo masivo.

Los próximos meses dirán si esta alianza redefine el mapa de poder tecnológico o si se queda en una promesa atrapada entre la complejidad regulatoria y los retos de ejecución técnica.

