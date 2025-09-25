Trump firma orden para transferir TikTok a inversores estadounidenses y proteger datos de usuarios

La transacción también busca asegurar que TikTok permanezca en funcionamiento en el país, a la vez que protege la privacidad de los datos de los usuarios estadounidenses, explicó Vance durante una sesión informativa en la Oficina Oval.

Trump destacó que habló personalmente con el presidente chino Xi Jinping sobre la operación, quien le dio "su visto bueno" para continuar con el plan. "Esto va a ser operado por Estados Unidos en todo momento", aseguró el mandatario.

Entre los inversores confirmados que formarían parte del acuerdo se encuentran figuras como Michael Dell, fundador y CEO de Dell Technologies, y el empresario Rupert Murdoch, así como varios otros descritos por Trump como “absolutamente de clase mundial”.

El grupo de nuevos accionistas estadounidenses incluirá a Oracle y la firma de capital privado Silver Lake, quienes adquirirían alrededor del 50% de TikTok US, mientras que los actuales accionistas de ByteDance retendrían aproximadamente el 30%.

Los detalles de la participación aún podrían variar dado el fuerte interés de los inversores. Según fuentes citadas, la estructura también contempla que ByteDance designe a uno de los siete miembros de la junta directiva de la nueva entidad, mientras que los estadounidenses ocuparán los seis puestos restantes, reduciendo la participación de ByteDance a menos del 20% para cumplir con la legislación.

El acuerdo se produce en un contexto de creciente presión para separar los activos estadounidenses de TikTok de su matriz china, ByteDance, valorada en 330,000 millones. Legisladores republicanos han expresado la necesidad de garantizar que la transacción represente una ruptura total con China y proteja a los usuarios de la influencia o vigilancia de grupos alineados con el Partido Comunista chino.

TikTok, que cuenta con cerca de 170 millones de usuarios en Estados Unidos, ha sido reconocida por Trump como una plataforma que incluso contribuyó a su victoria electoral en 2020, y recientemente la Casa Blanca lanzó su propia cuenta oficial en la red social. La operación marca un paso clave en la búsqueda de una estructura de propiedad estadounidense que cumpla con los estándares de seguridad y privacidad requeridos por la nueva ley.

Con información de Reuters.