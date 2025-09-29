Pero ahora deberán entregar un documento oficial para vincular su identidad a la línea móvil, cuyo registro quedará asentado en un sistema que deberá habilitar el OMV de Walmart. UBS Investment Bank advierte que disponer un sistema para registro de líneas requiere un software que puede resultar costoso para operadores con una base de clientes más moderada, respecto a jugadores como Telcel.

La subsidiaria de América Móvil además de tener 83.2 millones de líneas móviles en el mercado y la más grande del país, cuenta con el músculo financiero y técnico para habilitar el sistema de registro de telefonía, ya que la empresa ha tenido experiencia con la vinculación de líneas de planes de pospago.

Mientras que Bait implicaría un reto mayúsculo debido a que la mayoría de su base de clientes corresponde a recargas, lo que significa que deberá registrar a los 8.3 millones clientes, de no lograrlo perderá participación de mercado móvil.

“Dado que todos los operadores en México deben cumplir con la nueva regulación, creemos que Telcel, podría tener dos ventajas: Los requisitos de software y comerciales para recopilar la nueva información no son sencillos y podrían resultar costosos para operadores con una base de clientes más pequeña, como BAIT de Walmart”, indicó UBS.

UBS Investment Bank aseguró que AT&T también podría enfrentar algún tipo de complicaciones, pero la empresa ya tiene experiencia en el registro de líneas de pospago.

“La recopilación de la identificación oficial podría ser particularmente difícil para BAIT, ya que algunos de sus clientes potenciales son clientes de Walmart que reciben una tarjeta SIM gratuita inmediatamente después de realizar una compra en las tiendas Walmart. Este nuevo requisito podría generar una mayor pérdida de clientes, lo que podría reducir la activación de clientes”, dijo UBS.

Desde el 1 de septiembre arrancó el piloto de registro de líneas móviles nuevas de prepago como de pospago, pero en octubre se prevé que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publique los lineamientos para que los operadores registren formalmente las 142.3 millones de líneas reportadas ante el IFT.