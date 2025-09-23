Bait ofrece internet y redes ilimitadas por 50 pesos, pero con un detalle clave

¿Qué es Bait y cómo funciona?

Bait es la operadora de telefonía móvil del grupo que también posee Walmart Supercenter, Bodega Aurrera y Sam’s Club. Seguramente te preguntarás por qué una cadena de supermercados entra al negocio de la telefonía.

La respuesta es simple: en 2020 la empresa decidió ofrecer a sus clientes un servicio integral que combine telefonía móvil e internet en el celular, todo en un solo lugar.

Bait funciona como una OMV (Operadora Móvil Virtual), lo que significa que no tiene infraestructura propia, sino que utiliza redes de terceros. En este caso, Altán Redes proporciona la conectividad que permite a Bait ofrecer sus servicios.

¿Qué incluye el paquete de 50 pesos de Bait?

Según la información oficial de la empresa, el paquete de 50 pesos ofrece:

2 GB de datos para navegar en internet.

Redes sociales ilimitadas, incluido WhatsApp.

Llamadas y minutos ilimitados.

El único inconveniente es que tiene una vigencia de solo siete días, pero resulta ideal si necesitas internet de manera urgente y cuentas con un presupuesto limitado.

Otros paquetes de Bait

El paquete mensual más completo de Bait cuesta 349 pesos e incluye:

Internet ilimitado de alta velocidad.

Redes sociales sin límite, incluido WhatsApp.

Llamadas y minutos ilimitados.

Un mes de Vix Premium para ver series, películas, programas como La Casa de los Famosos 24/7 y partidos de la Liga MX.

El paquete mensual más económico cuesta 200 pesos e incluye:

12 GB de internet al mes.

Redes sociales ilimitadas.

Llamadas y mensajes ilimitados.

Una opción práctica para el uso diario.

Bait también ofrece paquetes anuales:

El más caro, de 3,000 pesos, ofrece internet ilimitado a gran velocidad y se puede compartir con otros dispositivos.

El más económico, de 2,000 pesos, incluye 12 GB de internet al mes y redes sociales ilimitadas, ideal para quienes buscan un plan anual accesible.

¿Cómo contratar Bait?

Puedes contratar cualquier paquete de Bait en línea completando un formulario y realizando el pago para recibir tu tarjeta SIM en casa. También puedes adquirirla directamente en tiendas Walmart, Bodega Aurrera y Sam’s Club.

Bait ofrece opciones para todos los presupuestos y necesidades, desde paquetes semanales de emergencia hasta planes anuales completos, combinando internet, llamadas y entretenimiento a un precio accesible.