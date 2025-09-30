Apple defiende al iPhone 17 tras quejas por ScratchGate: 'desmiente' a creadores de contenido por rayones

Al respecto, Apple aseguró que tanto en el iPhone 17 como en el iPhone 17 Pro, la aleación de aluminio aeroespacial pasa por un proceso de anodizado de precisión que añade durabilidad, además de que los bordes de la plataforma de la cámara de los modelos Pro tienen características similares a los bordes de las cajas anodizadas de otros productos de la firma.

Sin embargo, la empresa también aceptó que con el paso del tiempo los dispositivos pueden tener problemas: “Si bien esta anodización es tan duradera como en nuestros otros productos, con el tiempo, puede mostrar pequeñas abrasiones con desgaste normal”, dijo en una declaración compartida a Expansión.

En foros como Reddit, algunos compradores expresaron frustración al asegurar que sus teléfonos lucen “usados” desde el primer día, mientras que otros declararon que cancelaron pedidos o planean esperar futuras revisiones del diseño. Incluso en las tiendas oficiales, los teléfonos nuevos tenían rayones.

Acerca de este tema, la compañía explicó que en algunas tiendas, los elevadores MagSafe desgastados provocaron la transferencia de material a la parte posterior de los modelos de iPhone, incluidos los modelos de iPhone 16, los modelos de iPhone 17 y el iPhone Air. ”Esto se está abordando. Esta transferencia de material no es un rasguño y se puede quitar con la limpieza”, aclaró.

Algunos creadores de contenido también comenzaron a hacer pruebas al respecto, como el popular JerryRigEverithing, quien cuenta con 9.6 millones de suscriptores en YouTube, mostró cómo objetos cotidianos pueden dejar marcas visibles en los equipos en cuestión de segundos, reforzando la narrativa de que el iPhone 17 no es tan resistente como sus antecesores.

En ese sentido, Apple puso en duda el contenido diciendo que “los arañazos que se ven circulando en las redes sociales deben ser examinados antes de tomarlos en serio. La mayoría de los materiales pueden dañarse cuando alguien lo intenta intencionalmente, que es lo que se puede ver en muchas publicaciones en línea”.